Adevăratul motiv pentru care Costel Corduneanu, unul dintre cei mai temuţi interlopi, ar putea fi înmormântat cu onoruri militare - Antena Sport

El i-a cunoscut la Jocurile Olimpice pe Leonard Doroftei şi pe Laura Badea, cu care s-a şi împrietenit. „Eu îl cunosc ca sportiv, îl cunosc ca om care a luptat, care a avut rezultate. Atât pot eu spune despre Corduneanu. Ce spun alţii, sunt lucruri pe care le ştiu ei. Eu spun ce ştiu.

Multe cantonamente le-am făcut împreună, ei cu luptele, noi cu boxul. Îl cunosc de peste douăzeci de ani. Avem amintiri frumoase, am fost la două Olimpiade împreună. Dacă am fost colegi să nu crezi că am fost împreună. Ne întâlneam mai seară de seară, pe holuri, pe la cantină sau mai stăteam de vorbă pe afară„, spunea Leonard Doroftei.

Văduva lui Costel Corduneanu, mesaj sfâşietor după moartea interlopului. Graţiela s-a prăbuşit emoţional

Soţia îndurerată a lui Costel Corduneanu este devastată şi în stare de şoc. Trei copii avea Graţiela Corduneanu (n.r. fostă Cercel) cu fostul luptător român, care a reprezentat România la două ediţii ale Jocurilor Olimpice.

Graţiela şi-a luat rămas bun de la Costel Corduneanu printr-un mesaj teribil postat pe contul ei de Facebook.

„După atâția ani de iubire, respect și prietenie, ai plecat de lângă mine pentru totdeauna. Dragostea nu va pieri niciodată și știu că ne vom reîntâlni când va sosi momentul meu să mă alătur ție. Te iubesc, dragul meu soț. Domnul să te ocrotească în veșnicie!„, a transmis Graţiela Corduneanu pe reţelele sociale, potrivit spynews.ro.

Cu 20 de ani mai tânără era Graţiela Corduneanu decât soţul ei. Cei doi s-au căsătorit în 2023, după 16 ani de relaţie. Şi Graţiela a avut probleme cu legea. A fost trimisă în judecată, în urmă cu doi ani, după un scandal general care a avut loc într-un local din Iaşi.

