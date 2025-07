Milionarul român cu 3 pensii, reacţie halucinantă în scandalul momentului: "Dacă îi plac amantele, ce vrei?" - Antena Sport

„(n.r: Aveți pensie foarte mare?) Da, am pensie foarte bună. Am trei pensii. Am pensie de contribuabil, la care am plătit aproape 6.000 de dolari, 10 ani la rând. Am 180 de milioane (n.r.: 18.000 de lei) numai pensia de contribuabil, 74 de milioane (n.r.: 7.400 de lei) pensia de la Parlament și mai am pensia viageră de la fotbal. De acolo puțin, dar se strâng 5.000 de euro pe lună.

De ce să mă feresc să spun? Îi fur? I-am furat? Când am plătit lună de lună peste 5.500 de dolari la stat. Păi dacă aveam 30.000 de dolari salariu – ca șef la Ligă, îi mulțumesc lui Borcea, el mi-a făcut salariul ăsta”, declara Dumitru Dragomir pentru cancan.ro.