Adrian Mutu, printre vedetele cu cele mai ciudate obiceiuri sexuale! Starurile care apar alături de "Briliant" pe această listă - Antena Sport

Reclamă

Mutu declara că a luat cocaină pentru a-şi îmbunătăţi performanţele sexuale.

„Nu sunt dependent de droguri. O neg categoric! Singurul motiv pentru care am luat ceea ce am luat a fost pentru că am vrut să îmi îmbunătățesc performanțele sexuale.

Reclamă

Poate fi amuzant, dar este adevărat. Nu am folosit cocaină (n.r.- în alte scopuri). Am luat ceva care m-a făcut să mă simt bine”, a fost declaraţia lui Adrian Mutu de după depistarea pozitivă cu cocaină.

Adrian Mutu e în prezent foarte liniştit pe plan personal. Antrenorul lui CFR Cluj e căsătorit cu Sandra Bachici, cu care are un băieţel superb, Tiago.

Adrian Mutu, suspendat 7 luni pe când era la Chelsea după ce a fost depistat pozitiv cu cocaină

La Chelsea, Mutu a evoluat doar un an pentru că în septembrie 2004 a fost depistat pozitiv cu cocaină la un control antidoping. El a fost suspendat 7 luni, din 29 octombrie 2004 până în 18 mai 2005, şi amendat cu 20.000 de lire sterline de către Federaţia Engleză de Fotbal. Chelsea i-a reziliat contractul, astfel că în ianuarie 2005, Mutu a semnat pe 5 ani cu Juventus.

Reclamă 4 / 0/3

După retrogradarea la masa verde a formaţiei Juventus, Mutu a fost achiziţionat de AC Fiorentina. La Firenze, MDutu a evoluat din 2006 până în 2011. El a devenit un adevărat idol pentru fanii italieni. În ianuarie 2010, au apărut din nou probleme cu dopajul, el fiind suspendat nouă luni după ce este depistat pozitiv cu sibutramină. În 23 iunie 2011, Mutu a trecut la Cesena, echipă pentru care a înscris opt goluri în 28 de meciuri. Cu 102 goluri marcate, Mutu este cel mai bun marcator român din Italia. El ocupă locul 74 în clasamentul all-time al fotbaliştilor cu cele mai multe reuşite în Seria A. La 28 august 2012, el a semnat cu gruparea AC Ajaccio din campionatul Franţei. După un prim sezon în Ligue I în care a jucat în 28 de partide, marcând de 11 ori, atacantul a anunţat, în noiembrie 2013, că din ianuarie 2014 va reveni în România. El a evoluat sub formă de împrumut la formaţia Petrolul Ploieşti. Petrolul era condusă atunci de prietenul şi fostul său coechipier de la echipa naţională, Cosmin Contra. „Tu eşti ceva rar!” Sandra Mutu l-a eclipsat pe Adi Mutu, în ziua în care „Briliantul” a împlinit 45 de ani Sandra Mutu l-a eclipsat pe Adi Mutu la ziua de naştere a fostului atacant al naţionalei României. „Briliantul” a împlinit 45 de ani în ianuarie şi a sărbătorit în familie la un restaurant din Pădurea Cernica. Sandra Mutu l-a sărutat pe Adi Mutu în momentul în care şi-a făcut apariţia tortul. Imaginile cu cei doi s-au viralizat imediat. Sandra a avut şi un mesaj spectaculos pentru partenerul ei. „Astăzi s-a născut un campion. Sunt recunoscătoare pentru această călăturie numită viaţă împreună. Este o adevărată binecuvântare, iar tu eşti ceva rar! Fie ca toate dorinţele tale să devină realitate! La mulţi ani! Te iubesc din suflet, Adrian Mutu”, a fost mesajul postat de Sandra Mutu pe contul ei de Instagram. Reclamă

Mutu a mai fost căsătorit cu Consuelo Matos, cu care are două fetiţe, Adriana şi Maya Vega. El mai are un băiat, Mario, din prima căsnicie cu Alexandra Dinu.

Ar face faţă Florinel Coman în Bundesliga? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...