"Am fost preşul lui" Fiica lui Ilie Năstase s-a năpustit asupra tatălui ei celebru! Dialog uluitor cu Ioana Năstase - Antena Sport

„Cine-i ăla? Ăla-i amantul tău! Te-am văzut, am auzit tot!”, i-a strigat Ilie Năstase soţiei lui. „Ești drogat! Du-te la tine în apartament, că ești bătrân!”, i-a replicat Ioana Năstase soţului ei celebru, potrivit sursei citate.

Ilie Năstase şi Ioana au un mariaj zbuciumat. Cei doi s-au despărţit şi împăcat de mai multe ori şi nu doar o dată s-au aflat în pragul divorţului.

Ilie Năstase transmitea că nu mai vrea să audă de Charlotte!

Ilie Năstase transmitea, nu cu mult timp în urmă, un mesaj ferm despre fiica lui adoptivă, Charlotte. Fostul tenismen spunea că nu mai vrea să audă de Charlotte.

Charlotte credea că a fost blocată de Ioana Năstase pe telefonul lui Ilie Năstase, dar fostul tenismen a lămurit el lucrurile.

“Este incredibil ce poate să spună. Păi cum să umble Ioana la mine în telefon? Cum să o blocheze soția mea? Fabulos! Vreau să știe că eu, personal, am blocat-o. Așa că să stea liniștită, să nu mai arunce vina pe ea. Da, în urmă cu trei ani, când a apărut ea cu OnlyFans-ul sau dezbrăcată în poze, atunci am blocat-o. De atunci gata, nu mai am nicio treabă cu ea”, declara Ilie Năstase pentru spynews.ro.

“Îi urez multă sănătate, dar o rog să termine cu scandalurile. Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei. Am ajutat-o când a fost cazul, i-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro. Ea e în SUA, eu în România, nu-mi mai pasă. Fiecare are viața lui”, a mai spus Ilie Năstase.