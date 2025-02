"Am plâns mult" Camelia Şucu a dezvăluit motivul divorţului de Dan Şucu! Cât timp i-a luat să îşi revină după despărţire - Antena Sport

Camelia Şucu a făcut mai multe dezvăluiri legate de divorţul de patronul Rapidului, Dan Şucu. Femeia de afaceri a spus că ea consideră că despărţirea s-a produs fiindcă au pus pe primul plan business-ul pe care îl aveau împreună şi au neglijat relaţia de cuplu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Camelia Şucu a spus şi că i-au trebuit 3 ani să îşi revină după despărţirea de milionarul cu care are două fete şi care, recent, a preluat şi clubul de Serie A Genoa.

Camelia Şucu, despre divorţul de Dan Şucu: „Plângeam de puteam face concurență sistemului de irigație”

„Foarte greu a fost. Deși divorțul nu vine brusc, există ruptură de mai mult timp. (…) Pot spune că aveam zile când plângeam de puteam face concurență sistemului de irigație. Așa este, am plâns mult. Această ruptură, am spus că nu am avut timp să mă gândesc pe plan personal pentru că am avut multe incendii de stins pe plan profesional. Era ziua și surpriza, n-a fost ușor. Dan era acționar majoritar, trebuia să îmi găsesc drumul spre negociere.

Prima propunere a fost să rămânem parteneri, dar nu a dorit. Atunci a trebuit să îmi găsesc o cale, în 2004, când noi de abia înțelesesem ce era un om de business și trebuia să învăţ să fac exit.

(n.r: De ce s-a ajuns la divorț?) Părerea mea este că am crescut frumos ca parteneri de afaceri, dar am uitat de parteneriatul din familie. (n.r: Omoară zona asta de business viața de familie?) Dacă nu ai grijă, da. Și noi nu am avut grijă. Nu sunt de ajuns vacanțele să fii unul lângă altul, iar în vacanță să te uiți tot la mobilă. Eram împreună, dar nu împreună. Nu aveam plăceri împreună, lucruri comune. (n.r: Cât de mult v-a luat să vă refaceți sufletește?) Destul de mult, cred că cel puțin 3 ani”, a declarat Camelia Şucu pentru iamsport.ro.