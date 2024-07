Andreea Bălan, totul despre nunta cu Victor Cornea! Când va îmbrăca din nou rochia de mireasă - Antena Sport

Galerie (114) Andreea Bălan, totul despre nunta cu Victor Cornea Andreea Bălan şi Victor Cornea/ Instagram Andreea Bălan a spus totul despre nunta cu Victor Cornea. Aceasta a fost întrebată dacă va îmbrăca din nou rochia de mireasă şi a oferit un răspuns tranşant. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Andreea Bălan şi Victor Cornea sunt împreună de mai bine de un an. Cei doi sunt de nedespărţit, iar artista îl însoţeşte la mai multe turnee de tenis pe partenerul ei. Andreea Bălan, totul despre nunta cu Victor Cornea Andreea Bălan a transmis că nu se va căsători curând cu Victor Cornea, dat fiind faptul că acesta este plecat în mare parte din timp la turnee de tenis. Artista a declarat că nu mai crede în măritat, fiind divorţată de George Burcea. „Nu știu dacă mă mărit prea curând, pentru că Victor e plecat non-stop la turnee. Nu mai cred în asta cu măritatul. Cred în iubire și în uniunea sufletelor. Societatea te vrea măritat, însurat, la casa ta. Asta vrea societatea, dar nu contează ce vrea societatea. Asta este doar o convenție pe care am stabilit-o noi, pentru că așa s-a vrut dintotdeauna, dar 40% sunt divorțuri„, a declarat Andreea Bălan, în cadrul unui podcast. În acest context, Andreea Bălan a oferit detalii şi despre fostul ei soţ. Aceasta a dezvăluit că a trecut printr-un proces lung de divorţ cu actorul român. Reclamă

„E mai ușor să te desparți fără acte. Eu am fost căsătorită 4 luni și divorțul a durat 2 ani jumătate. Era mai simplu dacă nu eram căsătoriți, mult mai simplu. Eu am făcut doi copii cu același bărbat. Noi ne-am dorit ambii copii.

Nu a fost o întâmplare, adică de la început, din primele luni de relație, eu aveam 32 de ani, el avea 28, am stabilit că ne dorim acești copii și după aceea a venit primul copil. La vreo 6 luni sau un an am zis să mai facem pentru ea un frate sau o surioară. Totul a fost gândit. El a stat acasă în primul an și a avut grijă de Ella și apoi s-a rupt. Am rămas singură cu un copil de 3 ani și cu unul de 11 luni. Erau foarte micuțe, a fost foarte greu”, a declarat Andreea Bălan.

Ce s-a întâmplat cu Victor Cornea, după ce a cunoscut-o pe Andreea Bălan

S-a aflat ce s-a întâmplat cu Victor Cornea, după ce a cunoscut-o pe Andreea Bălan. Deşi vedeta a fost acuzată că îi distruge cariera iubitului ei, sportivul de fapt traversează cea mai bună perioadă de când a început să practice tenisul.

În ultimele 14 luni, cariera lui Victor Cornea s-a aflat pe o pantă ascendentă, iar perioada coincide cu momentul de când formează un cuplu cu Andreea Bălan, notează fanatik.ro. Relaţia cu îndrăgita solistă l-a ajutat pe Victor Cornea, care a atins cea mai bună clasare din cariera sa. În prezent se află pe locul 69 ATP, la dublu, însă la începutul anului se clasa pe locul 64 ATP. Cornea nu a mai participat la turnee de simplu şi s-a axat pe proba de dublu, unde a înregistrat rezultate notabile, de când formează un cuplu cu Andreea Bălan. Şi pe partea financiară, Victor Cornea a înregistrat o creştere semnificativă. În 2023, sportivul a câştigat aproape 100.000 de dolari, după ce a bifat patru victorii şi zece înfrângeri. În acest an, sportivul a participat la mai multe turnee, reuşind să bifeze în prima jumătate a acestui an şase victorii şi 14 înfrângeri.