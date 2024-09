"Atunci am ajuns bogat!" Miliardarul Ion Ţiriac, dezvăluire fabuloasă despre averea lui - Antena Sport

"Atunci am ajuns bogat!" Miliardarul Ion Ţiriac, dezvăluire fabuloasă despre averea lui

Miliardarul Ion Ţiriac a făcut o dezvăluire fabuloasă despre averea lui. Întrebat când a ajuns cu adevărat „bogat”, fostul tenismen a oferit o replică incredibilă.

Ion Ţiriac, ajuns la 85 de ani, este cel mai bogat român. Acesta are o avere estimată de Forbes la nu mai puţin de 2,1 miliarde de dolari, avere care a crescut considerabil în ultimii ani.

Ion Ţiriac a transmis că el a ştiut că a ajuns cu adevărat bogat în momentul în care a intrat într-un restaurant şi nu s-a mai uitat la preţurile din meniu. Miliardarul a transmis însă că nu întotdeauna oamenii deştepţi ajung să deţină milioane de dolari în conturi, ci mai degrabă oamenii mai norocoşi.

„În primul rând cu bogăţia, v-am mai spus-o şi o repet. Eu am fost bogat în ziua în care am intrat în restaurant şi nu m-am mai uitat la preţul meniului, atunci am fost bogat. În rest, după aceea, aduni bani pentru că munceşti sau eşti mai norocos decât alţii, nu mai deştept, asta când ajunge? Se spune că nu ajunge niciodată bogat, bogat”, a declarat Ion Ţiriac, conform gsp.ro.

Totodată, Ion Ţiriac a transmis şi că este extrem de zgârcit. Acesta a dezvăluit ce sacrificii a făcut pentru a avea averea fabuloasă pe care o are în prezent.