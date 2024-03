Bănel Nicoliţă a dat detalii despre noua sa iubită: "Sunt fericit!" Ce afacere au împreună - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bănel Nicoliţă a spus că Şcoala de Fotbal pe care a deschis-o în Bucureşti este o afacere la care noua sa iubită a participat activ şi îl ajută enorm pe fostul jucător de la FCSB. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO DIN VIAŢA LUI BĂNEL NICOLIŢĂ)

Bănel Nicoliţă a dat detalii despre noua sa iubită

„Sunt fericit, sunt cu cineva de câţiva ani. Am început proiectul împreună de fotbal, mă ajută cu Şcoala. Am început un proiect nu greu, ci foarte greu. Îmi place, iubesc fotbalul. Copiii aceia sunt ca şi ai mei. Am două fete eu şi îţi dai seama că nebunia e mai mare„, a spus Bănel Nicoliţă în podcastul Anamariei Prodan.