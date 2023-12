Cadoul uriaş, de 100.000 de euro, pe care şi l-a făcut Anamaria Prodan de ziua ei: "Să o stăpâneşti sănătoasă!" - Antena Sport

Anamaria Prodan păstrează discreţia în privinţa relaţiei sale

Anamaria Prodan este implicată într-o nouă relaţie, însă a preferat să păstreze discreţia cu privire la iubitul său.

”Am decis și eu, și copiii mei, să rămân doar eu în prim plan. Așa trebuia să o fac de la început. Este cineva în viața mea, este normal. Este un om care nu face parte din lumea asta. Nu este un golan, nu este un om fără școală. Este un om integru, un om puternic care nu este deloc interesat să fie în prim plan.

Bărbatul meu are însă un plus față de mulți alții. Are foarte multă demnitate și foarte multă școală. Eu zic că are tot ceea ce îi trebuie unui bărbat. E de vârstă apropiată cu mine. Niciodată nu o să mai îmi iau un bărbat mai mic decât mine. Trebuie să fie cineva care să mă susțină, care să mă ajute.

Trebuie să am ce să învăț de la el. Să facem o echipă în adevăratul sens al cuvântului, să nu trag doar eu la căruță. (…)

De fiecare dată când mi-am expus viața, s-au întâmplat numai rele. Și poate dacă îl lăsam pe fostul soț acolo unde îi era locul și nu-l făceam `soare` și `lună` și `stele` și nu îl băgam prin reality-show-uri să devină cunoscut și să îi fac o imagine din care trăiește și astăzi, crede-mă că nu îl băga nimeni în seamă.

Poate rămânea în Liga a doua, fără liceu terminat și așa mai departe. A fost greșeala mea. Și astăzi o regret pentru că aceste fete antrenate în oraș stau și pândesc gâștele astea de bărbați care își distrug imaginea și familia. Iar finalul lor va fi întotdeauna cumplit”, a spus Anamaria Prodan la fanatik.ro.