Anamaria Prodan, răvăşitoare la petrecerea de ziua ei. Bona Nuţi a avut o apariţie rară alături de vedetă - Antena Sport

„A fost şi va rămâne un membru important al familiei noastre. O să ne fie greu să ne obişnuim fără ea. Şi cel mic îi duce lipsa. El ştia că atunci când plânge, Elena îl ia în braţe! Elena este o femeie care ne-a împărtăşit tuturor multă dragoste, cei mici o iubesc foarte mult. Dar, are şi ea 33 de ani şi se pregăteşte de nuntă, fiind foarte îndrăgostită de bărbatul care i-a cerut mâna. Dacă a plecat Elena, nu mai caut românce, căci nu mai găsesc un suflet aşa de mare ca al ei. Vreau o filipineză, căci sunt femei de treabă şi iubesc mult copiii„, a spus în trecut Anamaria Prodan despre Elena Fulgeanu, aşa cum o cheamă pe bona Nuţi, în perioada în care aceasta a fost pelcată alături de soţul său în Dubai pentru a munci.

Anamaria Prodan este implicată într-o nouă relaţie, însă a preferat să păstreze discreţia cu privire la iubitul său.

”Am decis și eu, și copiii mei, să rămân doar eu în prim plan. Așa trebuia să o fac de la început. Este cineva în viața mea, este normal. Este un om care nu face parte din lumea asta. Nu este un golan, nu este un om fără școală. Este un om integru, un om puternic care nu este deloc interesat să fie în prim plan.

Bărbatul meu are însă un plus față de mulți alții. Are foarte multă demnitate și foarte multă școală. Eu zic că are tot ceea ce îi trebuie unui bărbat. E de vârstă apropiată cu mine. Niciodată nu o să mai îmi iau un bărbat mai mic decât mine. Trebuie să fie cineva care să mă susțină, care să mă ajute.

Trebuie să am ce să învăț de la el. Să facem o echipă în adevăratul sens al cuvântului, să nu trag doar eu la căruță. Să nu îl adun mort de beat de prin cârciumi, să nu vină cu prostituate acasă, să nu primesc telefoane și poze.

De fiecare dată când mi-am expus viața, s-au întâmplat numai rele. Și poate dacă îl lăsam pe fostul soț acolo unde îi era locul și nu-l făceam `soare` și `lună` și `stele` și nu îl băgam prin reality-show-uri să devină cunoscut și să îi fac o imagine din care trăiește și astăzi, crede-mă că nu îl băga nimeni în seamă. Poate rămânea în Liga a doua, fără liceu terminat și așa mai departe. A fost greșeala mea. Și astăzi o regret pentru că aceste fete antrenate în oraș stau și pândesc gâștele astea de bărbați care își distrug imaginea și familia. Iar finalul lor va fi întotdeauna cumplit„, a spus Anamaria Prodan la fanatik.ro.