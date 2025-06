Florin Tănase şi-a decis viitorul! Anunţul făcut după ce a marcat cu Cipru - Antena Sport

Florin Tănase a deschis drumul spre victorie în meciul tricolorilor cu Cipru. A marcat, pe finalul primei reprize, din pasa decisivă primită de la Dennis Man. A fost al doilea gol în 3 zile marcat de către Tănase pentru echipa naţională. Asta după ce închisese tabela şi în faţa Austriei, scor 1-2.

Florin Tănase e în mare formă chiar înaintea reunirii lotului celor de la FCSB. Campioana revine la antrenmente pe 19 iunie.

Florin Tănase nu mai vrea să-şi prelungească înţelegerea cu cei de la FCSB

Florin Tănase a spus clar. Jucătorul intră în ultimul an de contract cu cei de la FCSB şi nu vrea să-şi prelungească înţelegerea cu echipa lui Gigi Becali. ”Mai am un an de contract, nu se pune problema să prelungesc contractul. El (n.r. Alibec) vrea numărul 7, rămâne de văzut. Eu îl am, nu că-l vreau”, a spus Florin Tănase.

La revenirea la FCSB, Florin Tănase va avea un nou coechipier, pe Dennis Politic, transferat de la Dinamo. Nu-l va mai avea alături la antrenamente, însă, pe Alexandru Musi, care a fost inclus în tranzacție. Florin Tănase i-a lăudat pe ambii.

”Politic e un jucător bun, care cred că ne va ajuta. Musi cred că va crește foarte mult. A demonstrat că e un jucător cu reale calități și are toate șansele să crească, doar să nu aibă ghinionul unei accidentări. Cred că Dinamo a făcut un transfer bun”, a declarat Florin Tănase.