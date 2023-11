Cât de frumoasă este soţia milionarului de 32 de ani care construieşte un castel în România. Anamaria arată uimitor - Antena Sport

Reclamă

Afacerile care îi aduc o avere lui George Ţucudean

George Ţucudean a dezvăluit afacerile din care face bani. Pe lângă hotelul din Arad, fostul atacant are şi o cramă de care este mândru, care a fost denumită MaxiMarc.

Preţurile sunt pentru toate buzunarele, de la o sticlă un vin premiat în 2020 la Bruxelles, ce costă 90 de lei, la o sticlă de Mustoasă de Maderat, care e vândută cu 45 de lei, sau Feteasca şi Merlot-ul din 2019, care costă 50 de lei.

Reclamă

„Mustoasa de Măderat, un vin alb, un soi autohton. Un vin roșu ar fi Cadarca. Mustoasa e un soi mai acid. Dar avem două tipuri de Mustoasă: unul făcut simplu, altul «mai complicat», automat, mai catifelat. Sunt toată ziua pe la cramă, verificând și degustând, nu e chestia că am devenit expert.

Numele cramei este inspirat de copiii mei, Maximilian și Marc, am decis să folosim numele lor pentru că reprezintă viitorul. Motto-ul Where dreams become wines (n.red Unde visele devin vinuri, în engleză) a luat naștere dintr-o idee a tatei.

A avut trei visuri în copilărie, iar unul dintre ele era să dețină, la un moment dat, 15 rânduri de vie pentru a-și face vinul propriu. Acum, și-a îndeplinit visul”, spunea în trecut Ţucudean, citat de gsp.ro.

Reclamă

Pe de altă parte, George a investit 6 milioane de euro în hotelul de cinci stele Aniroc Signature. De asemenea, şi vinul produs din propria podgorie îi aduce satisfacţii financiare. Pe domeniul lui Tucudean a existat și un castel, vandalizat de căutătorii de aur pe vremea imperiului Austro-Ungar! Au rămas câteva pietre din el, iar Țucudean îl va ridica din nou.