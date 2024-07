Cât poate costa o noapte de cazare la hotelul lui Cristi Borcea de pe litoral. Omul de afaceri dă un adevărat tun financiar - Antena Sport

Cât poate costa o noapte de cazare la hotelul lui Cristi Borcea de pe litoral. Printe afacerile pe care le deţine, Cristi Borcea are şi un hotel pe litoral.

Cristi Borcea poate strânge o adevărată avere în această vară, având în vedere preţul unei nopţi de cazare. Cazarea în cea mai ieftină cameră dubşă din hotel costă 1.487 lei.

În schimb, pentru a sta în cea mai luxoasă cameră dublă, un turist trebuie să scoată din buzunar numai puţin de 2.218 lei pe noapte, scrie prosport.ro.

Cu o avere estimată la peste 80 de milioane de euro, fostul patron al lui Dinamo are 9 copii cu 4 femei. „Leonidas” a mai fost însurat cu Mihaela Borcea (între anii 1988-2011) și cu Alina Vidican (2011 – 2016). Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreuna 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Antonia şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn , din relația cu Simona Voiculescu.

