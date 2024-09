Câte soţii a avut, de fapt, Ion Ţiriac. Ajuns la 85 de ani, miliardarul român a spus totul - Antena Sport

Câte soţii a avut, de fapt, Ion Ţiriac, e o întrebare pusă de multă lume. Pentru prima oară, magnatul român a vorbit deschis, în spaţiul public despre singura lui soţie, Erika Braedt.

Cei doi au fost însuraţi pentru doi ani (1963-1965) şi sunt în continuare buni prieteni. Ajunsă şi ea la 80 de ani, Erika este antrenoare în Germania.

Câte soţii a avut, de fapt, Ion Ţiriac. Ajuns la 85 de ani, miliardarul român a spus totul

„Domnule, eu m-am însurat la 20 de ani, am divorţat la 22 de ani, am învăţat lecţia. Am fost însurat o singură dată, atâta tot. Da, Erika Braedt.

Prietena mea și acum. Profesoară de sport la 80 de ani, are trei echipa de junior de fotbal, nu de handbal cum era ea, gratis, bineînțeles, le antrenează în fiecare zi. E în Germania”, a spus Ţiriac, în cadrul emisiunii Prietenii lui Ovidiu.

Ţiriac s-a căsătorit la 24 de ani

Ion Țiriac s-a căsătorit cu Erika Braedt în 1963. Femeia care l-a sedus pe „Țiri” era o cunoscută handbalistă de la Știința București. Familia ei a emigrat în Germania, dar Erika a decis să rămână în România pentru a se căsători cu cel care atunci făcea carieră în hochei.