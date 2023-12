Ce a putut face milionarul Călin Donca, imediat după ieşirea din închisoare. Momentul în care a început să plângă - Antena Sport

Călin Donca va continua să fie judecat, dar în stare de libertate. Procurorii DIICOT îl acuză de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, evaziune fiscală, înșelăciune și manipularea pieței de capital.

Vestea uriaşă primită înainte de sărbători de Călin Donca şi de soţia lui

Magistraţii de la Tribunalul Braşov au respins cererea procurorilor DIICOT de prelungire a arestului preventiv, aşa că milionarul Călin Donca a putut fi eliberat.

„Respinge propunerea D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Braşov relativ la inculpaţii Donca Oncioiu Călin şi Buzatu Ileana-Oana. În baza art 242 al 2 C.pr.pen dispune înlocuirea măsurii arestării preventive a inculpaţilor: Donca Oncioiu Călin şi Buzatu Ileana-Oana cu măsura arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri. Obligă inculpatul Donca Oncioiu Călin ca pe durata acestei măsuri să nu părăsească imobilul în care locuieşte, fără permisiunea instanţei în faţa căreia se află cauza, cu excepţia situaţiilor în care trebuie să se prezinte în faţa organelor judiciare, la chemarea acestora”, se arată în decizia Tribunalului Braşov, potrivit portalului instanţelor.

Orianda Donca este pasionată de fitness şi deţine o sală de forţă

Soţia lui Călin Donca, Orianda, este pasionată de fitness şi deţine o sală de forţă (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). Şi Călin Donca făcea sală înainte de a fi arestat preventiv, după cum se observă în imaginile în care apare la bustul gol.

Orianda Donca îi este alături lui Călin Donca de 15 ani. Cei doi au împreună 5 copii, iar Călin Donca a dezvăluit ce pact au făcut în urmă cu 15 ani, atunci când au decis să înceapă relaţia.

”Soția mea întotdeauna mi-a fost suport. Asta a fost înțelegerea noastră. Am bătut palma în momentul în care am pornit pe acest drum împreună. Noi am pornit pe acest drum în urmă cu 15 ani și eu am spus în felul următor: Eu am nevoie de un suport, eu nu am nevoie de un concurent, n-am nevoie ca ea să facă altceva.

Dacă eu sunt susținut și știu că atunci când vin acasă lucrurile sunt bune… Bine, la început ea mă susținea în business, lucra în administrație în compania noastră. Doar că ulterior, în momentul în care am început să avem copii, am avut nevoie ca atunci când vin acasă să mă încarc și să văd că mediul este așa cum trebuie, așa cum mi-l doresc. Dar da, tot ce am făcut am făcut împreună”, povestea Călin Donca într-un video postat pe reţelele de socializare.