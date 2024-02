Ce avere are fosta soţie a lui Dan Şucu. A primit o sumă fabuloasă la divorţ! Camelia Şucu, anunţ despre "reţeta succesului" - Antena Sport

Ce avere are Camelia Şucu, fosta soţie a lui Dan Şucu

A primit zeci de milioane de euro după ce a divorţat de patronul Rapidului

Se ştie ce avere are fosta soţie a lui Dan Şucu. Camelia Şucu are 58 de ani şi are un succes uriaş în afaceri. Este una dintre cele mai bogate femei din România şi are o experienţă de trei decenii în antreprenoriat.