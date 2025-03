Ce face în fiecare zi milionarul român cu 3 pensii. Cum se menţine în formă, la 78 de ani - Antena Sport

„Sunt la cură de slăbire! Aveam 104, azi dimineață am avut 98, 6 kilograme am dat jos în două săptămâni!

O să țin acest regim până ajung la 95 de kilograme. Mai am 3 kilograme și încep să mă reglez, eu mă îngraș imediat. Noaptea m-am trezit doar o singură dată!”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.

Milionarul român cu 3 pensii a dezvăluit cât poate primi lunar de la statul român

Dumitru Dragomir, fost şef al LPF, a confirmat că primeşte nu mai puţin de 3 pensii de la statul român şi a dezvăluit cât încasează lunar.

„(n.r: Aveți pensie foarte mare?) Da, am pensie foarte bună. Am trei pensii. Am pensie de contribuabil, la care am plătit aproape 6.000 de dolari, 10 ani la rând. Am 180 de milioane (n.r.: 18.000 de lei) numai pensia de contribuabil, 74 de milioane (n.r.: 7.400 de lei) pensia de la Parlament și mai am pensia viageră de la fotbal. De acolo puțin, dar se strâng 5.000 de euro pe lună.