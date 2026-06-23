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Ce i-a putut dezvălui Sorin Grindeanu lui Gigi Becali, după ce Guvernul Veștea a picat: „Nu-mi vine să cred”

Viviana Moraru Publicat: 23 iunie 2026, 9:27

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Ce i-a putut dezvălui Sorin Grindeanu lui Gigi Becali, după ce Guvernul Veștea a picat: Nu-mi vine să cred”

Gigi Becali / Hepta

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Gigi Becali a oferit declarații, după ce Guvernul Veștea a picat, dezvăluind ce dialog a purtat cu Sorin Grindeanu. Deputat intrat în Legislativ pe listele AUR, acesta a votat pentru învestirea Guvernului.

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Guvernul propus de Adrian Veştea nu a reuşit să primească voturile necesare pentru învestire. Cabinetul Veştea a primit 189 de voturi “pentru”, deşi avea nevoie de minim 233.

Gigi Becali și Sorin Grindeanu, dialog după ce Guvernul Veștea a picat

După picarea Guvernului, Gigi Becali a declarat că Sorin Grindeanu era cu adevărat surprins de faptul că Adrian Veștea nu a obținut voturile necesare pentru învestire. Liderul PSD ar fi avut o înțelegere cu George Simion privind susținerea Executivului, fapt dezvăluit de Becali.

„Grindeanu mi-a spus că se minuna și el. Adică, mie nu-mi vine să cred. «Nu-mi vine să cred, i-a promis președintelui că votează. Nu-mi vine să cred așa ceva. Simion i-a promis președintelui că votează». Da, așa a spus. Întrebați-l pe el, dacă voi credeți că mint. Eu nu mint”, a declarat Gigi Becali, conform digi24.ro.

Potrivit anunţului oficial din plenul Parlamentului, s-au înregistrat în total 212 voturi, dintre care 189 de voturi “pentru” şi 23 “împotrivă”. Guvernul Veştea avea nevoie de 233 de voturi “pentru”.

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“Nu este întrunită majoritatea cerută de Constituţie”, a fost anunţul din plenul Parlamentului. În aceste condiţii este aşteptată următoarea decizie a preşedintelui Nicuşor Dan.

Ce a spus Sorin Grindeanu după ce Guvernul Veștea a picat

Sorin Grindeanu a declarat că Adrian Veştea a acceptat să intre în această bătălie şi e un om responsabil, un om care a dorit şi doreşte binele şi îşi doreşte ca România să aibă un guvern stabil, care să facă politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic.

Sigur că sunt alţii care, în acest moment, nici nu au fost prezenţi unii dintre ei la vot, stând pe funcţii, fac pe moraliştii, dar nu e treaba mea să-i judec. E treaba românilor să-i judece pe fiecare dintre cei care, în acest moment, pun mai presus funcţiile lor personale decât binele României“, a arătat el.

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Grindeanu a mai spus că Partidul Social-Democrat nu fuge de responsabilitate şi acţionează ca o echipă, iar deciziile le iau împreună.

Dacă preşedintele ne va chema mâine şi eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social-Democrat nu fuge de această responsabilitate“, a precizat el.

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