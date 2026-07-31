Oficial! FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a, FRF a anunțat cine îi ia locul

Update: Comitetul de urgenţă al FRF a decis ca CSM Olimpia Satu Mare să ia locul rămas vancant în Liga 2, după ce FC Hermannstadt a decis să se retragă din comepetiție.

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Anunțul oficial: „În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei Române de Fotbal, Comitetul de urgenţă, compus din Răzvan BURLEANU – Preşedinte FRF, Gino IORGULESCU – Prim-vicepreşedinte FRF, Cristian PETREAN – Vicepreşedinte FRF: Aprobă referatul Departamentului Competiții al FRF privind ocuparea locului vacant apărut în Liga a 2-a, ca urmare a retragerii clubului FC Hermannstadt, de către clubul CSM Olimpia Satu Mare. CSM Olimpia Satu Mare va prelua programul competiţional al clubului AFC Hermannstadt”, scriu cei de la FRF.

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(Știrea inițială)

Fotbalul românesc este zguduit de o veste neașteptată. FC Hermannstadt s-a retras din Liga a II-a cu doar o zi înaintea startului noului sezon, după ce a notificat oficial Federația Română de Fotbal cu privire la decizia de a nu mai participa în competiție.