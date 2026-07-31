Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!

NSÍ Runavík, o echipă care în sezonul trecut a încheiat pe locul al treilea în campionatul din Feroe, a reușit una dintre surprizele serii de joi în Europa. Feroezii s-au calificat în turul al treilea preliminar al UEFA Conference League după o „dublă” absolut dramatică.
Cei din Runavík, un sat cu circa 500-600 de locuitori, pierduseră acasă în prima manșă, 0-2 contra slovenilor de la Koper. Ei bine, în returul din Slovenia au reușit o „remontada” de senzație.
NSÍ Runavík, calificare spectaculoasă cu gol în minutul 120+2
Feroezii au egalat rezultatul după primele 90 de minute, prin golurile marcate de Beinir Nolsøe (minutul 35) și Marius Kryger Lindh (min. 70). În prelungiri, același Lindh a comis un penalty, iar cei de la Koper au înscris un gol care părea să fie al calificării.
Doar că în minutul 120+2, NSÍ Runavík a dat lovitura. Polonezul Michał Przybylski a marcat, cu capul, a făcut 3-1 și a trimis deznodământul la loviturile de departajare. Pe val, feroezii și-au gestionat mai bine emoțiile și au învins cu 4-3, obținând o calificare istorică.
Unul dintre oamenii serii e ciung: a dat gol și a provocat un penalty
Povestea e chiar mai fantastică. Marius Kryger Lindh, mijlocașul ofensiv care a marcat și a provocat un penalty, este ciung. Danezul, în vârstă de 27 de ani, s-a născut fără brațul drept, însă asta nu l-a împiedicat să joace fotbal. El s-a transferat în acest sezon la NSÍ Runavík, de la alt club feroez, B36 Tórshavn.
Cu golul reușit în Slovenia, Lindh a devenit primul fotbalist ciung care înscrie în cupele europene, din 1963 încoace. În septembrie 1963, nord-irlandezul Jimmy Hasty puncta pentru Dundalk, într-un 2-1 cu FC Zurich.
● 175.000 de euro valorează Marius Kryger Lindh, potrivit Transfermarkt.
● Un singur titlu a cucerit NSÍ Runavík, fondată în 1957. A mai câștigat și trei Cupe ale Insulelor Feroe.
● Lugano este următorul adversar al echipei feroeze.
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