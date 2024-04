Ce studii are "cea mai frumoasă femeie din România". Interdicţia pe care i-a pus-o soţului ei: "Doar două ore, în weekend!" - Antena Sport

Foto Ce studii are „cea mai frumoasă femeie din România”. Interdicţia pe care i-a pus-o soţului ei: „Doar două ore, în weekend!”

”Fac două mastere, la Timișoara, în protecția consumatorului, securitate alimentară. Am ales Timișoara, pentru că am niște profesoare senzaționale de care m-am atașat și mă înțeleg că-s mamă și am și o afacere. Sunt puțin mai indulgente cu mine. Fac și cursuri online, dar merg și fizic. Multă muncă, dar mie-mi place să învăț. Nu știu ce o să fac când o să se termine! Îmi place ritmul acesta. Tot timpul învăț, fac ceva, un proiect„, a declarat Lena Enache pentru cancan.ro.

Gabi Enache s-a retras anul trecut din fotbal, după o experienţă nefericită la FCU Craiova. Acum se dedică familiei, dar soţia lui i-a impus reguli stricte.

„Nu știu cum am putut face față fără Gabi. Cu aceasta ocazie, vede și el prin ce am trecut! Viața este mult mai ușoară de când s-a întors acasă. Mult mai ușoară, pentru că este acolo când eu nu pot să fiu și suplinește mult. Este important să fie acasă! Edan vagabonțește mai mult de când s-a întors Gabi. Fac chestii de băieți.

Nu-s ”geloasă” pe timpul lor petrecut împreună, pentru că ei aveau mult de recuperat și e perfect acum! Când vine vorba despre playstation, Gabi zice ”da”, iar eu zic ”nu”, pentru că fac echipă și se joacă unul din dormitor și unul din living. Spre rușinea mea, Edan a ajuns la Tik Tok, dar este totul cu moderație! Doar două ore în weekend, în timpul săptămânii nu are voie pe tableta, pe telefon, nimic!„, a mai spus Lena Enache.

Gabi Enache, despre soţia lui: „Când Lena iese pe stradă, e deranj mare de tot”

Gabi Enache a recunoscut că este gelos şi a vorbit în termeni laudativi despre Lena, cea cu care se ocupă de mai multe afaceri.

”În unele cazuri, sunt un tip gelos. De la 1 la 10, 5. Când Lena iese pe stradă, e deranj mare de tot. (n.r.- Ești conștient că ai cea mai frumoasă nevastă din lumea fotbalului?) Da, chiar da! E una dintre cele mai frumoase femei din România! Eu, personal, n-am văzut alta (n.r.- mai frumoasă). Eu nu pot să mă uit cumva la soția colegului meu, încerc să evit. Îi văd că ei se uită (n.r.- la soția lui), atunci mândria mea e peste tavan și gelozia, undeva jos. Am încredere în ea. Ea poate și putea avea orice-și dorea, dar se gândește să fie pe picioarele ei, să muncească. Urăsc la ea anumite lucruri (n.r.- râde). La bucătărie urăsc foarte mult ce face. Ea gătește foarte mult și face deserturi, dar lasă buretele de spălat vase în chiuvetă. E specială! Lasă apa pornită și pleacă prin casă. Uneori, are gura mare. Sunt norocos pentru că, așa cum am mai spus, putea avea tot ce-și dorește și poate ajunge oriunde vrea. Trebuie să mai lucreze un pic la ambiție, acceptă cam greu sfaturile mele”, a spus Gabi Enache în podcastul Anamariei Prodan.

