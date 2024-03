"Cea mai frumoasă femeie din România" e studentă la 35 de ani. Ţinuta uluitoare cu care poate merge la facultate - Antena Sport

Urăsc la ea anumite lucruri (n.r.- râde). La bucătărie urăsc foarte mult ce face. Ea gătește foarte mult și face deserturi, dar lasă buretele de spălat vase în chiuvetă. E specială! Lasă apa pornită și pleacă prin casă. Uneori, are gura mare.

Sunt norocos pentru că, așa cum am mai spus, putea avea tot ce-și dorește și poate ajunge oriunde vrea. Trebuie să mai lucreze un pic la ambiție, acceptă cam greu sfaturile mele”, a spus Gabi Enache, în podcastul Anamariei Prodan.

Lena şi Gabi Enache se axează pe afaceri. El nu s-a retras oficial din fotbal, dar nu şi-a mai găsit echipă după despărţirea de FCU Craiova

Gabi Enache (33 de ani) nu s-a retras oficial din fotbal, dar nu a mai evoluat pentru nicio formaţie de la 1 iulie 2023, atunci când a plecat de la FCU Craiova.

Gabi Enache îl acuza pe Adrian Mititelu că nu i-a achitat toate salariile. În replică, Adrian Mititelu a susţinut că, în perioada în care a jucat la FCU Craiova, Gabi Enache a păcălit fotbalul.

„Am de luat bani de la Craiova. Am primit bani pe jumătate din luna martie. Când mai aveam 6 luni de contract am spus «Hai să reziliem. Cât mai am de luat? Noiembrie și decembrie. Vreau și ianuarie și plec. Renunț la 5 luni de contract». Am așteptat vreo 10 zile să se discute cu patronul… Mi s-a spus că nu mi se dau banii pe ianuarie. Mi s-a cerut să renunț la 6 luni. Să primesc doar banii la zi. Nu am fost de acord.

Au zis ei să reziliem, când mai erau câteva zile până la finalul perioadei de transferuri. Nu negociasem cu nicio echipă. Am zis că aș vrea să primesc banii pe ianuarie, dar și februarie, dacă nu îmi găsesc echipă. Nu au fost de acord, așa că am stat până la final. Clubul nu a vrut să economisească 5 luni de salariu”, a acuzat Gabi Enache la emisiunea GSP Live.