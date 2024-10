"Cea mai frumoasă femeie din România" traversează momente cumplite! Problemele cu care se confruntă: "Mă mir că n-am leşinat!" - Antena Sport

Galerie (72) "Cea mai frumoasă femeie din România" traversează momente cumplite Lena Enache, soţia lui Gabi Enache/ Colaj Instagram „Cea mai frumoasă femeie din România” traversează momente cumplite. Lena Enache, soţia fostului fotbalist Gabi Enache, a dezvăluit cu ce probleme mari se confruntă în ultima perioadă, de când s-a lansat în afaceri. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Lena Enache a fost numită de soţul ei ca fiind „cea mai frumoasă femeie din România” (vezi galeria foto de la finalul articolului). În vârstă de 36 de ani, aceasta şi-a deschis recent o cafenea, afacere pentru care îşi dedică tot timpul. „Cea mai frumoasă femeie din România” traversează momente cumplite Lena Enache a transmis că a slăbit foarte tare, în ultima perioadă, fiind extrem de ocupată cu afacerea sa. Soţia lui Gabi Enache a ajuns să cântărească 58 de kilograme, la înălţimea de 1,80 metri, fapt de care nu este mulţumită. Lena Enache a dezvăluit că are un program foarte încărcat, având zile în care chiar uită şi să mănânce. „În ultima perioadă, nu mai reușesc să mănânc, am slăbit enorm! Am 1,80 m și 58 de kilograme! Nu sunt deloc încântată de acest lucru! Reclamă

Sunt chiar slăbuță, ma îndrept spre anorexie și adevărul este că nu mă simt deloc bine. Eu pe la 61 de kilograme mă simt bine, cam așa.

Gabi nu mi-a zis să mă îngraș, dar mi-a zis și el să fiu puțin mai atentă, să mă odihnesc sau să mănânc la timp, ceea ce am uitat în ultima perioadă, de când cu cafeneaua.

Eu nu am apucat să mănânc nimic. Mă mir că nu am leșinat, mă țin încă pe picioare! Sunt prinsă cu mii de treburi la cafenea, de dimineață și până seara târziu. Am atâtea lucruri de făcut că am ajuns să uit! Chiar dacă am o agendă și scriu ce am de făcut în ziua respectivă, tot uit”, a declarat Lena Enache, conform click.ro.

Ce studii are „cea mai frumoasă femeie din România”. Interdicţia pe care i-a pus-o soţului ei Lena Enache are studii superioare şi urmează, în prezent două mastere la Timişoara. Investeşte în educaţia ei şi a celor doi copii: Edan (pe care îl are cu Gabi Enache) şi Sofia (din fosta căsnicie). Fostul model a precizat că are parte de înţelegerea profesorilor din Timişoara şi că multe cursuri le are în format online. ”Fac două mastere, la Timișoara, în protecția consumatorului, securitate alimentară. Am ales Timișoara, pentru că am niște profesoare senzaționale de care m-am atașat și mă înțeleg că-s mamă și am și o afacere. Sunt puțin mai indulgente cu mine. Fac și cursuri online, dar merg și fizic. Multă muncă, dar mie-mi place să învăț. Nu știu ce o să fac când o să se termine! Îmi place ritmul acesta. Tot timpul învăț, fac ceva, un proiect„, a declarat Lena Enache pentru cancan.ro.

