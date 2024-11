Cea mai sexy antrenoare din România, o nouă apariție răvașitoare: "Când visele devin realitate!". Fanii au astat-o cu mesaje - Antena Sport

Ulterior, aceasta a fost sancţionată de Federaţia Română de Handbal pentru comportament grosolan la adresa arbitrilor. La scurt timp după meci, Mihaela Evi a transmis un mesaj în cadrul căruia anunţa că se retrage. Mihaela a oferit ulterior precizări cu privire la perioada prin care trece.

„Am anunțat pe pagina de Facebook că mă retrag. Acum am o parte de atenție din partea presei. Am lăsat să treacă un timp după meciul de la Târgu Mureș. E și un filmuleț cu multiple greșeli de arbitraj, cu un cuplu de arbitri destul de cunsocut. Au fost foarte multe greșeli de arbitraj și greșeli vizibile. Cineva chiar m-a întrebat dacă e pe bune și fazele alea chiar au existat în meci. N-a fost doar meciul ăla, meciul ăla a fost picătura care a umplut paharul. După meciul ăla, două nopți nu am dormit.

Am un copil de crescut, care mă întreba noaptea „Mami, de ce nu dormi? Mami, ce s-a întâmplat?” Are 10 ani, reușește să înțeleagă destul de multe lucruri, dar cred că sunt prea tânără să o iau razna la vârsta asta. Cum reușesc să fac o jucătoare să fie luptătoare când ea iese de pe teren mereu învinsă. Fetele au nevoie multă de încredere și nu pot avea parte de încredere atunci când ies de pe teren învinse și știu că au făcut tot ce au putut mai bine. M-am gândit că ar fi mai bine să fac pasul în spate și să ies din sistem, pentru că atunci aș putea spune mai multe despre lucrurile care nu sunt corecte în sistem.

Soțul meu mi-a spus că e ok și că trebuie să găsim soluții să nu mai fac asta, dacă nu-mi mai doresc. Acum, în fiecare dimineață mă întreabă dacă mergem la antrenament. Nu e un secret, e un moment extraordinar în viața noastră. Sunt însărcinată. Noi ne dorim un copil de foarte mult timp, dar, probabil pentru că am fost foarte stresată, nu s-a întâmplat.

Sunt însărcinată în 5 luni și e un miracol cu adevărat în viața noastră. Nu am crezut că mai pot face copii. Poate că decizia a venit și pentru faptul că două zile am avut nevoie să stau în pat după evenimentul ăsta (n.r. meciul de handbal). M-am gândit că poate fac rău familiei. Mai ales în această perioadă, am nevoie”, a fost confesiunea făcută de Mihaela Evi la la podcastul Hai cu Link.

Mihaela a decis, în cele din urmă, să rămână antrenoare la Gloria Bistriţa.