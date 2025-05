Gigi Becali s-a năpustit asupra lui George Simion: "Mincinosule"! Ruptura e definitivă: "O mare nebunie" - Antena Sport

„ Este o mare nebunie. Când eu i-am zis în seara aia, m-a ascultat pe mine și a spus-o convins. Uitați-vă la declarația lui! Nu a spus-o, cum zice el: am evitat o baie de sânge, vrăjeli…Că dacă era să evite, spunea simplu, fără tărie. El a spus-o cu tărie: Domnule, felicit instituțiile statului pentru modul cum s-au comportat! Se vede că el a spus-o convins și că nu a fost nimic fals în discursul lui de atunci ”, a declarat Gigi Becali, potrivit b1tv.ro .

„S-a răzgândit după ce s-a dus în Austria și de acolo a primit niște alte noi ordine. El a fost în Austria, nu în Polonia. De acolo el a primit niște ordine de la unii care îi dau lui sau de la un general de prin România. Sunt unii generali din ăștia care au ieșit pe la pensie și care l-au inventat și pe Georgescu și pe el”, a spus Becali pentru sursa citată.

Becali: „S-a terminat cu AUR”

Revoltat de răzgândirea lui Simion şi de contestaţia surprinzătoare, ce aminteşte de nenumăratele contestaţii ale lui Georgescu depuse la decizia CCR de anulare a precedentului scrutin prezidenţial, Becali nu s-a mai abţinut şi l-a jignit pe Simion.

„Dar ce am văzut clar e că el a fost convins în seara aia. Acum vine și spune: am vrut să evit o baie de sânge! Care sânge, mă?! Hai să ne batem 6 milioane cu 5 milioane că nu vrei tu, George Simion, să recunoști! Că trebuie să te punem pe tine președinte, mincinosule și farsorule și vicleanule! Mi-a fost prieten, am zis hai să îl îmbărbătez. Acum, când văd mizeria asta, păi, băi bagabontule, tu îmi spui mie de baie de sânge?! Gata, s-a terminat cu AUR. AUR nu mai e partid. El vrea să îl mențină, nu mai poate să îl mențină, e istorie!”, a mai spus Becali, pentru sursa citată.