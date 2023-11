Cristi Borcea a luat o decizie radicală! Ce se întâmplă cu afacerile lui de zeci de milioane de euro - Antena Sport

Cristi Borcea a luat o decizie radicală

Pe mâna cui vrea să lase afacerile de zeci de milioane de euro

Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023 sunt live în AntenaPLAY, în perioada 5-10 decembrie Cristi Borcea a luat o decizie radicală şi a anunţat pe mâna cui vrea să îşi lase afacerile. Fostul patron al lui Dinamo a vorbit despre moștenitorii imperiului financiar pe care l-a creat. Milionarul în vârstă de 53 de ani le-a cerut ajutorul băieților pe care îi are din prima căsnicie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco). Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.

Cristi Borcea a luat o decizie radicală în afaceri

De două ori pe an se întâlnesc toți copiii lui Cristi Borcea. În vacanța de vară și de Crăciun sărbătoresc împreună. Patrick, Angelo și Melissa sunt la facultate. George și Gloria sunt alături de Alina Vidican în SUA, iar pe cei mai mici dintre copiii îi duce chiar milionarul român la grădiniță și la școală.