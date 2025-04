Cristi Borcea l-a dat de gol pe milionarul român care şi-a înşelat soţia timp de 16 ani: "Face asta în fiecare zi" - Antena Sport

Fiecare a fost cu treaba lui, dar tot timpul eram împreună. Așa îmi place, nu pot să mă închid, să fiu cu un singur bărbat și gata. Nu se poate. Au fost momente când m-a deranjat… (nr. titulatura de amantă.) Eu oricum am fost batjocura multora din acest punct de vedere, pentru că ce se vinde cel mai bine? Un titlu urât. În sufletul meu nu am fost amantă, am fost iubita unui om care era însurat, dar despre care eu nu am simțit că a fost așa.

Nu îmi pare rău, a fost o experiență de la care am învățat foarte mult. Iubești viața unui om, 14, 15, 10 ani. Pentru această libertate am plătit foarte scump, pentru că în acel timp puteam să mă căsătoresc, să plec din țară, să fac copii cu soțul meu. Am plătit foarte scump, nu a fost ușor. Vreau să povestesc foarte multe și sunt o persoană deschisă, dar pentru că există copilul la mijloc, nu-mi pot permite acum să povestesc atât de multe lucruri”, a declarat Vica Blochina, conform viva.ro.