"Nu am fost amantă!" Vica Blochina, dezvăluiri rare despre relaţia de 16 ani cu Victor Piţurcă! Ce a putut să spună - Antena Sport

Vica Blochina/ Instagram Vica Blochina a făcut dezvăluiri rare despre relaţia de 16 ani cu Victor Piţurcă. Fosta balerină a transmis că nu regretă faptul că a fost împreună cu fostul selecţioner, ţinând cont că are un fiu alături de acesta. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Vica Blochina a fost amanta lui Victor Piţurcă timp de nu mai puţin de 16 ani, iar din relaţia lor extraconjugală s-a născut Edan, care acum are 17 ani şi locuieşte alături de tatăl lui. Vica Blochina, dezvăluiri rare despre relaţia de 16 ani cu Victor Piţurcă Vica Blochina a oferit noi detalii despre relaţia pe care a avut-o cu Victor Piţurcă. Fosta balerină a recunoscut că aceasta a fost o adevărată experienţă pentru ea, din care a avut multe de învăţat. Vica Blochina a subliniat că nu simţea, în momentul relaţiei cu Victor Piţurcă, că acesta era căsătorit. Fosta balerină de la Melody a subliniat, totodată, că pentru tot ce a trăit alături de fostul selecţioner a „plătit foarte scump", însă nu s-a simţit niciodată ca fiind „amanta" lui. „Unul dintre lucrurile karmice ale mele este să mă căsătoresc și să fac familie. Chiar și când pun obiectivele pe foaie, eu nu pot să pun lucrul acesta pentru că undeva, în sufletul meu, iubesc mult prea mult libertatea. Relația la mine trebuie să fie tu în casă la tine, eu la mine, ne vedem. Așa relații în general am avut.

Fiecare a fost cu treaba lui, dar tot timpul eram împreună. Așa îmi place, nu pot să mă închid, să fiu cu un singur bărbat și gata. Nu se poate. Au fost momente când m-a deranjat… (nr. titulatura de amantă.) Eu oricum am fost batjocura multora din acest punct de vedere, pentru că ce se vinde cel mai bine? Un titlu urât. În sufletul meu nu am fost amantă, am fost iubita unui om care era însurat, dar despre care eu nu am simțit că a fost așa.

Nu îmi pare rău, a fost o experiență de la care am învățat foarte mult. Iubești viața unui om, 14, 15, 10 ani. Pentru această libertate am plătit foarte scump, pentru că în acel timp puteam să mă căsătoresc, să plec din țară, să fac copii cu soțul meu. Am plătit foarte scump, nu a fost ușor. Vreau să povestesc foarte multe și sunt o persoană deschisă, dar pentru că există copilul la mijloc, nu-mi pot permite acum să povestesc atât de multe lucruri”, a declarat Vica Blochina, conform viva.ro.

Cu ce a ajuns să se ocupe Vica Blochina

Vica Blochina a devenit foarte pasionată de numerologie. În afară de contul principal de Instagram, Vica Blochina a mai deschis o pagină pe reţeaua de socializare dedicată numerologiei.

