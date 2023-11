Cristi Borcea, obsedat să arate ca în tinereţe. Dezvăluiri fabuloase despre zecile de operaţii estetice. Ce făcea în închisoare - Antena Sport

Cristi Borcea a recunoscut că este obsedat să arate ca în tinereţe

Fostul patron al lui Dinamo apelează fără întrerupere la medicii esteticieni

Cristi Borcea a recunoscut că este obsedat să arate ca în tinereţe. Fostul patron al lui Dinamo are 53 de ani, dar face eforturi uriaşe pentru a îşi „ascunde" vârsta. Milionarul român a făcut dezvăluiri fabuloase despre zecile de operaţii estetice pe care şi le-a făcut.

Omul de afaceri care are 9 copii cu 4 femei a vorbit despre sacrificiile sale. A apelat la „terapia vampir”, la mai multe terapiitratamente faciale, se vopseşte şi a apelat chiar şi la o epilare definitivă.

Cristi Borcea a dezvăluit că este obsedat să arate ca în tinereţe

„Eu, tot timpul, de foarte mulți ani, am făcut masaje, mi-am băgat botox, acid hialuronic, minilifting. Am făcut tot ce am putut pentru mine, ca să mă simt bine. Minim o zi pe săptămână este dedicată pentru așa ceva.