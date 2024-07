Cu câţi bani au ajuns să trăiască Ioana Tufaru, soţul şi fiul ei, după ce Gigi Becali nu i-a mai ţinut gratis în casă! - Antena Sport

Am stat 4 nopți în Eforie Nord, unde venim al doilea an, și unde recomand tuturor să vină. Gazdele sunt minunate, locația de vis, totul la superlativ și recomand cu drag! În total, cu cazare cu tot, am cheltuit cam în jur de 1.700 de lei”, a declarat Ioana Tufaru pentru ciao.ro.

Ioana Tufaru dezvăluia că ea şi familia ei nu mai au nicio legătură cu Gigi Becali, după ce milionarul din Pipera i-a ajutat în trecut.

„Cu domnul Becali nu mai avem niciun fel de legătură. Odată ce am plecat de acolo, nu mai suntem sub aripa lui protectoare. Nu aș vrea să dezvolt prea mult acest subiect! Nu ne mai sprijină în niciun fel! Nu știu ce schimbări s-au făcut, dacă au început încă lucrările, nu știu nimic!”, declara Ioana Tufaru pentru sursa citată.

În 2011, a fost un incendiu la baza sportivă a lui Gigi Becali din Berceni. Ioana Tufaru şi familia ei stăteau într-un bloc de acolo fără să plătească, din mila lui Gigi Becali.

„Noroc că acum 3 ani m-am mutat din acele blocuri, din Berceni, cu acordul lui Becali, la un alt sediu al lui, din Preciziei, unde sunt condiţii mai bune. Am fost deșteaptă că am plecat, săracii oameni, au văzut moartea cu ochii!

Dacă nu plecam de acolo era jale acum. Dar nu-i lasă Becali pe străzi, sunt oameni cu familii, cu copii mici, îi va duce în altă parte, că are suflet bun, până se repară totul”, declara atunci Ioana Tufaru pentru playsport.ro.