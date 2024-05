Strigătul de disperare al Ioanei Tufaru, după ce Gigi Becali a abandonat-o: "Nu mai avem niciun fel de legătură" - Antena Sport

Fiica regretatei Anda Călugăreanu a recunoscut că ea şi familia ei se descurcă la limită după ce au fost nevoiţi să îşi găsească o chirie. E mulţumită însă că ei plătesc mai puţin decât ar fi, în mod normal, o chirie pentru un apartament cu două camere.

„Ne descurcăm la limită să zic așa! Am avut norocul să găsim o chirie destul de ok raportat la prețurile care sunt acum. Dăm 1200 de lei la apartament cu 2 camere. Eu zic că este ok! Cu celelalte utilități ajungem undeva la 1700-1800! Ne-am mutat din 18 decembrie!”, a mai susţinut Ioana Tufaru pentru sursa citată.

Ioana Tufaru şi familia ei au stat ani de zile în locuinţe deţinute de Gigi Becali

Ioana Tufaru şi familia eu au stat ani de zile în locuinţe deţinute de Gigi Becali. Nu cu mult timp în urmă, Ioana Tufaru a fost nevoită să se mute alături de soţul şi fiul ei pentru că Gigi Becali ar avea alte planuri cu imobilul în care cei trei stăteau.

În 2011, a fost un incendiu la baza sportivă a lui Gigi Becali din Berceni. Ioana Tufaru şi familia ei stăteau într-un bloc de acolo fără să plătească, din mila lui Gigi Becali.

