Cum arată fiul lui Ion Ţiriac la bustul gol, la 47 de ani. Unde a fost surprins milionarul român - Antena Sport

Ion Alexandru Țiriac are peste 23.000 de urmăritori pe contul său de Instagram, acolo unde postează multe imagini din sala de forță, dar și în timp ce practică sporturi extreme.

El va moșteni imperiul financiar al lui Ion Țiriac, cel care are o avere estimată în acest an la 2.1 miliarde de dolari. Ion Alexandru mai are doi frați, pe Ioana Țiriac și pe Karim Țiriac.

Fiul cel mare al lui Ion Țiriac nu a avut începutul de an pe care și-l dorea. Sorana Cîrstea, cea despre care se spune că este iubita lui, a fost eliminată în turul 2 al turneului de la Brisbane. Ocupanta locului 26 mondial şi favorita numărul 10 a pierdut surprinzător meciul cu Linda Noskova, primul din 2024.

Transformare uluitoare a fiului lui Ion Ţiriac

Ion Alexandru este fiul pe care fostul mare jucător de tenis îl are cu Mikette von Issenberg. Acesta se ocupă de afacerile familiei. În ultimii ani, Ion Alexandru Ţiriac a postat fotografii de la antrenamentele dure pe care le face în sala de forţă. A devenit de nerecunoscut. Mai mult, s-a apucat şi de box şi a avut un mesaj motivaţional pentru fanii săi.

„Poţi să afli cât de puternic eşti doar în momentul în care este singura soluţie pe care o ai…„, a scris fiul lui Ion Ţiriac.

Ion Alexandru este un „pachet de muşchi”. Are doi copii din căsnicia cu Ileana Lazariuc. De o lungă perioadă de timp se zvoneşte că este într-o relaţie cu Sorana Cîrstea, dar cei doi au refuzat să ofere vreo reacţie pe acest subiect. Ion Ţiriac, anunț surprinzător despre fiul său Ion Ţiriac a dezvăluit cine este omul de care ascultă, în România. Este vorba de fiul său, Ion Ion Ţiriac, cel care l-a convins să plătească integral cheltuielile pentru complexul de la Otopeni. Ţiriac refuză banii de la stat, cu toate că acolo va rămâne complexul uriaş, ce va conţine Sala Nadia, un bazin de înot şi terenuri de tenis. 100 de milioane de euro va costa totul. „Există o ambiţie pe undeva, începând cu oamenii de sport şi cu politicienii, să fac o arenă de 10.000 de locuri şi să o fac şi acoperită. Va fi un stadion de tenis, dar va fi multifuncţional, undeva pe la 10-12.000 de locuri. Va fi un acoperit deschis pe suprafaţa terenului de tenis. Aşa cere ATP ca să fie tenis în aer liber. Eu am fost interzis de şeful meu, ăl mare, feciorul meu, ca să primesc orice fel de ajutor de la Stat, cu toate că o treabă ca asta rămâne statului, nu mie, că nu am ce să fac cu ea. Trebuie să socotim cu totul, cu academia, cu Sala Nadia, cu pişcina lui Potec şi cu celelate săli mai mititele, de judo, ajungem la peste 100 de milioane de euro”, a spus Ţiriac.