Cum arată soţia lui Florin Prunea. Lidia este o femeie extrem de discretă şi elegantă - Antena Sport

Și el îmi zice «Băi, Florine, din cauza ta am divorțat. Am aruncat cu televizorul pe geam și m-am certat cu nevastă-mea și am divorțat». Îți dai seama unde s-a ajuns? Și i-am zis «Bine, mă, înjură-mă până la capăt cum vrei tu».

Ca să vezi cum este viața. O minge simplă. Eu nu l-am văzut pe Kenneth Anderson, că dacă-l vedeam… Eu nici n-am sărit. O calitate de bază a mea era detenta, eu aveam forță bună în picioare. Eram și pe reflex, dar săream mult de la pământ. Dar la faza aia nici nu am sărit prea mult”, a spus Prunea pentru sursa citată mai sus.