Cum arăta studentul Ion Ţiriac! Imagini de colecţie cu cel care avea să devină cel mai bogat român - Antena Sport

Galerie (56) Cum arăta studentul Ion Ţiriac! Imagini de colecţie cu cel care avea să devena cel mai bogat român Ion Ţiriac, în timpul unui eveniment / Hepta Imagini de colecţie, din 1963, cu Ion Ţiriac au apărut pe contul de Facebook Cineclic. Iată cum arăta studentul Ion Ţiriac. Ion Ţiriac, în vârstă de 24 de ani, la acea vreme, juca tenis la baza sportivă studențească „Tei". Imaginile îl arată şi zâmbind pe Ion Ţiriac, în timpul unui meci de tenis. Cum arăta studentul Ion Ţiriac! Imagini de colecţie cu cel care avea să devină cel mai bogat român În imaginile difuzate de Cineclic, Ion Ţiriac apărea fără mustaţa sa ultracunoscută de mai târziu. Şi în prezent Ion Ţiriac poartă mustaţă. (IMAGINI CU STUDENTUL ION ŢIRIAC ŞI ÎN GALERIA FOTO) Ion Ţiriac a avut o relaţie specială cu prim-ministrul comunist Ion Gheorghe Maurer. Fostul jucător de tenis, ce a fost la un moment dat cel mai bogat român, şi-a arătat mereu recunoştinţa faţă de Ion Gheorghe Maurer.

Ţiriac a recunoscut că datorită lui Maurer şi-a terminat studiile. Pentru a nu neglija şcoala, Maurer a dispus să îi fie luat paşaportul lui Ţiriac.

„Pot să-mi exprim încă o dată public recunoștință în fața familiei Maurer (n.r. Ion Gheorghe Maurer, fost prim-ministru în epoca Ceaușescu). Cum la o vârstă foarte fragedă am început să joc tenis cu dumnealui, știa situația mea.

La un moment dat, m-am dus la cadre la Ministerul Tineretului şi Sportului şi mi-au spus: ‘Domnule, dumneata nu mai ai pașaportul’. Eu am reacționat: ‘Sunteți nebuni?! Eu mâine trebuie să plec la Moscova, spuneți-le șefilor. Cum să nu am eu pașaport, ce, am omorât pe cineva?!’

Maurer dăduse ordin să-mi ia paşaportul până nu termin liceul. Ei, în patru luni de zile am terminat și a IX-a şi a X-a şi Bacalaureatul. Și pe urma mi s-a spus: ‘Uite paşaportul, dar ce facultate vrei să faci?’”, declara Ion Țiriac pentru TVR 2. Ion Ţiriac, detronat în 2023 din poziţia de cel mai bogat român! Ion Ţiriac (85 de ani) a fost detronat în luna noiembrie 2023 din poziţia de cel mai bogat român. Americanii de la Forbes au actualizat clasamentul averilor la nivel mondial. Cu o avere de 2 miliarde de dolari, Ţiriac a ajuns pe locul secund. Potrivit forbes.com, Daniel Dines a devenit cel mai bogat român. Averea lui a ‘explodat’ în 2023 şi a ajuns la 2.1 miliarde de dolari. Antreprenorul în vârstă de 51 de ani, din Bacău, a avut un succes uriaş pe bursă cu compania UiPath la care este cofondator. În 2019, Dines a apărut în revista Forbes ca fiind primul miliardar român care se ocupă cu afaceri cu roboți software. Doi ani mai târziu avea o avere estimată la 6 miliarde de dolari. A urmat un adevărat picaj astfel că, la începutul anului 2023, mai avea 1.6 miliarde de dolari. Dacă la ultima actualizare în clasamentul Forbes reuşise să îl egaleze pe Ţiriac, la ultima actualizare a Topului Forbes, Dines a urcat pe primul loc. Era pe locul 1457 în topul bogaţilor lumii. Fostul jucător de tenis Ion Ţiriac a ajuns pe 1486. În TOP 5 al afaceriştilor cu cele mai mari averi din România se mai află Dragoş Pavăl (1.7 miliarde de dolari), Ion Stoica (1.2 miliarde de dolari) şi Matei Zaharia (1.2 miliarde de dolari). Rămâne de văzut care va fi situaţia la sfârşitul acestui an, având în vedere că, recent, UiPath a înregistrat o cădere uriaşă pe bursă. După apariţia rezultatelor financiare şi după demisia lui Rob Enslin din funcţia de CEO al companiei UiPath, preţul acţiunilor companiei fondate de Daniel Dines a scăzut cu mai bine de 30%. Daniel Dines a preluat din nou funcţia de CEO al UiPath după demisia lui Enslin.

