Ion Ţiriac a fost detronat şi nu mai este cel mai bogat român! L-a depăşit un antreprenor al cărui avere a 'explodat' în 2023 - Antena Sport

Dacă la ultima actualizare în clasamentul Forbes reuşise să în egaleze pe Ţiriac, acum a urcat pe primul loc. Este pe locul 1457 în topul bogaţilor lumii. Fostul jucător de tenis a ajuns pe 1486.

În TOP 5 al afaceriştilor cu cele mai mari averi din România mai sunt Dragoş Pavăl (1.7 miliarde de dolari), Ion Stoica (1.2 miliarde de dolari) şi Matei Zaharia (1.2 miliarde de dolari).

Ion Ţiriac şi-a făcut testamentul: „Am 33 de copii în total

Ion Ţiriac are 3 copii: Ion Ion Ţiriac, Karim Mihai Ţiriac şi Ioana Natalia Ţiriac. Acesta le mărturisea jurnaliştilor italieni că, deşi are 3 moştenitori legitimi, consideră că are, în total, 33 de copii şi că îşi va împărţi averea în 33 de părţi legale.

„Mereu mi-au plăcut femeile, nu pot să explic acum din ce motiv. Am 3 copii legitimi, dar am 33 în total. Nu îmi poartă numele, dar după dispariția mea, averea va fi împărțită în 33 de părți egale. Toată lumea va primi aceeași sumă”, le-a declarat Ion Țiriac jurnaliștilor italieni de la rosario3.com.

„Dacă le cade totul din cer, vor avea unele dizabilităţi”, mai adăuga omul de afaceri român. Ţiriac a fost căsătorit o singură dată. Femeia care i-a furat inima fostului mare jucător de tenis este Erika Braedt. Cei doi și-au unit destinele în 1963, dar căsnicia lor n-avea să dureze mult timp. Ion Țiriac și Erika Braedt au divorțat după numai doi ani. În prezent, Erika este stabilită în Germania. Ea s-a recăsătorit cu Hartmut Sigwart, un om de afaceri din Stuttgart. Pensia uriaşă pe care Ion Ţiriac o încasează de la statul român Cu o avere estimată la 2 miliarde de dolari, Ţiriac ar încasa, lunar, nu mai puţin de 12.000 de lei. Miliardarul a ales însă să nu îşi ridice niciodată pensia. Principalul motiv pentru care Ion Ţiriac are o pensie atât de mare se leagă de perioada în care acesta şi-a terminat cariera în tenis. Următorii 20 de ani acesta a fost ofiţer în Ministerul de Interne şi a ieşit la pensie cu grad de colonel. Totuşi, Mihai Rusu are dubii. ”Cum încasează pensie dacă a lipsit opt ani din țară?”, s-a întrebat Mihai Rusu, în acest an, pentru playsport.ro. Fost jucător de tenis şi candidat la şefia Federaţiei Române de Tenis i-a cerut lui Ion Ţiriac să justifice banii pe care îi primeşte de la statul român. „E interesant de înțeles cum Țiriac încasează de la Ministerul de Interne o pensie de 12.000 de lei, a cărei existență chiar el a recunoscut-o public, în contextul în care n-a pus piciorul în România în perioada 1982-1990. N-a fost la serviciu nicio secundă, ca să zic așa!„, a spus Rusu, cel care are 74 de ani. Reclamă