Cum l-a putut numi pe Ion Ţiriac miliardarul de 78 de ani care s-a căsătorit cu o româncă mai tânără cu 46 de ani decât el! - Antena Sport

Cum l-a cunoscut Romina Gingaşu pe Piero Ferrari

Romina Gingaşu l-a cunoscut pe Piero Ferrari atunci când lucra pentru un brand de avioane private. A încercat să îi vândă un avion lui Piero Ferrari, dar nu a reuşit. În schimb s-a căsătorit cu omul de afaceri italian.

”Ne-am cunoscut dintr-o coincidenţă. A încercat timp de şase luni să-mi vândă un avion, dar la final am ieşit la cină şi am început o relaţie. Am refuzat, nu am cumpărat avionul. Este inteligentă, energică şi amuzantă. Are totul. E o femeie tânără, foarte isteaţă”, mărturisea Piero Ferrari.

Romina Gingaşu a susţinut că ea şi soţul ei sunt persoane modeste, chiar dacă el are o avere de peste 7 miliarde de dolari. Romina Gingaşu susţine că se plimbă cu Ferrari doar în weekend.

De altfel, Romina Gingaşu şi Piero Ferrari au o maşină Dacia. ”Pentru fiecare zi, este o maşină fantastică. Poate fi folosită zi de zi, este confortabilă, sigură şi merge peste tot. Ferrari este o maşină pentru cei pasionaţi de viteză, dar nu numai, şi pentru piloţi. Dacia, Avem o Dacia, da”, a spus Piero Ferrari.

”Aveam nevoie de o maşină de parcat uşor. În funcţie de locurile în care mergem, luăm Dacia pentru că e mai uşor”, a explicat şi Romina Gingaşu decizia lor de a achiziţiona un autoturism Dacia.