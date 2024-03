Cum se menţine în formă fosta soţie a lui Dan Şucu, la 58 de ani! Camelia Şucu a recunoscut tot: "Funcţionează foarte bine!" - Antena Sport

„Este o minciună!!! Dan a luat decizia de a pune punct acelei căsnicii, în 2003, în decembrie, după ce i s-a întâmplat ceva îngrozitor, undeva în Austria. Pe 2 ianuarie s-a reîntors în România, și-a făcut bagajele și s-a mutat din casa închiriată, unde stăteau ei în acea perioadă, la Snagov. Apoi, a cunoscut pe cineva alături de care a stat un an și jumătate, o doamnă foarte serioasă. Omul a avut viața trăită în această perioadă, cu vacanțe, sărbători, etc. De asemenea, fetele lui Dan au acceptat-o pe doamna respectivă, bănuiesc fără nicio rezervă, din moment ce își petreceau vacanțele împreună.

Eu l-am cunoscut pe Dan în 2005, la sfârșitul lunii aprilie, undeva după ziua lui de naștere. Și, mă rog, am început o relație, ca să spun așa. Câteva luni mai târziu, mai exact pe 4 august 2005, m-a cerut de soție. Și știu că în noiembrie am rămas însărcinată… Am fost extrem de fericiți amândoi și asta pentru că ne doream nespus de mult copii.

În 2006, fiind gravidă în cinci luni, m-am trezit într-un război. M-am culcat fericită, liniștită, iar dimineața m-am trezit într-un scandal. Evident că am fost surprinsă, șocată, în primă fază. Am fost acuzată că l-am despărțit de familia lui, că din cauza mea… La un moment dat, familia veche s-a trezit, după doi ani, că suferă, că soțul i-a dispărut! Și acest lucru se întâmpla în 2006, la o distanță de doi ani, repet. Și n-am înțeles de ce suferința a apărut așa târziu???„, a declarat Diana Şucu pentru cancan.ro.

Diana Şucu a dezvăluit că actualul ei soţ a plătit, la divorţ aproximativ 50 de milioane de euro. Iniţial s-a crezut că suma a fost mult mai mică. Prin urmare, a fost unul dintre cele mai scumpe divorţuri din România.