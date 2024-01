Cum se menține în formă și care e afacerea cu care a dat lovitura marea iubire a "Prințului" Cristea. Dezvăluirile fostului model - Antena Sport

Reclamă

„De la 17 ani nu am băut deloc suc. Nu mi-au plăcut sucurile în general, însă în momentul în care m-am apucat de sport am renunțat definitiv la ele. Efectiv nu mi-am mai dorit să beau suc! Din când în când, mai ales vara, uneori simt nevoia de un suc, dar mă abțin, nu am probleme.

Este foarte multă ambiție în ceea ce fac, mai ales când vine vara, pentru că în general vara, lumea consumă băuturi acidulate și uneori îmi este poftă și mie, dar nu am probleme pentru că mă pot abține chiar și în astfel de situații.

Merg la sală în fiecare zi de ani de zile și când nu vreau eu tot merg. A devenit ca o rutină pentru mine. Este o foarte mare pasiune pentru mine sportul. Când se încălzește afară și vremea este plăcută, merg câte șase kilometri pe zi pe lângă Lacul Herăstrău și este foarte bine. Lumea se plânge că nu este timp pentru mișcare, dar dacă te trezești cu o oră mai devreme decât îți este programul normal, de zi cu zi, ai timp să le faci pe toate”, spunea Denisa Nechifor pentru click.ro.

Fosta soţie a lui Adrian Cristea a dat lovitura în afaceri. În urmă cu şapte ani şi-a deschis un business de lux. Vinde diamante şi alte bijuterii. A recunoscut că cel mai mare profit l-a făcut pe durata pandemiei.

Denisa Nechifor a precizat că aduce diamantele din Turcia şi că le comercializează în România. Vrea să îşi extindă afacerile pe piaţa din vestul Europei. Marea iubită a „Prinţului” promovează singură bijuteriile pe care le are la vânzare. La unele evenimente mondene poartă pietre preţioase care costă chiar şi peste 100.000 de euro. Acesta este motivul pentru care merge însoţită de gărzi de corp.

Radu Drăguşin a cumpărat bijuterii de 10.000 de euro de la Denisa Nechifor Denisa Nechifor a dezvăluit faptul că, printre cei care au făcut cumpărături de la ea, a fost şi noul star al lui Tottenham. Radu Drăgușin a făcut un cadou scump de la magazinul de bijuterii al acesteia. Cel mai scump fotbalist român din istorie și-a făcut un cadou superb, dar a ținut să îi facă o surpriză și surorii sale, relația dintre cei doi fiind una excelentă. ”Pot spune că și-a ales un colier tenis și o brățară cu diamante. Nu prea poartă el bijuterii, dar ușor așa, un mic accesoriu chiar i se potrivește. Şi-a ales bijuterii foarte finuțe, adică nimic foarte opulent sau mare, din contră, sunt de bun gust, asemănător colegilor săi de la noua echipă și celor din Italia. Acolo toți se accesorizează cu bijuterii cu diamante, dar din acelea masculine, chiar foarte masculine aș putea spune. Pentru că există și accesorii potrivite bărbaților. Și i-a luat ceva foarte finuț, deosebit, surorii sale”, a spus Denisa Nechifor, potrivit fanatik.ro. Denisa Nechifor a menționat că îl cunoștea pe fundaș de la impresarul acestuia, Florin Manea și a povestit și ce crede despre Drăgușin, după vizitele pe care acesta le-a făcut la magazinul ei. „L-am cunoscut pe Radu de la Florin Manea, care îmi este foarte vechi prieten. Radu a venit la showroom pentru că voia să vadă niște bijuterii. Cu ocazia mai multor vizite pot spune este că l-am cunoscut bine și este un băiat cu un caracter foarte fain, foarte frumos. Muncitor. Culmea, este și foarte modest și foarte hotărât să reușească în viață, și uite că se ține de planul său. Mă bucur foarte tare pentru el, pentru familia lui. Sunt niște oameni deosebiți. Am cunoscut-o și pe sora lui! Îi urez mult succes la Tottenham”, a mai spus Denisa Nechifor. Reclamă

