"De ce am făcut copilul cu el?" Cea mai cunoscută amantă din România a spus tot despre relaţia de 16 ani cu un milionar însurat - Antena Sport

Cea mai cunoscută amantă din România a spus tot despre relaţia de 16 ani cu un milionar însurat Vica Blochina, noi dezvăluiri despre Victor Piţurcă / Instagram Cea mai cunoscută amantă din România a spus tot despre ceea ce s-a întâmplat între ea şi Victor Piţurcă. Vica Bochina a fost 16 ani într-o relaţie cu fostul selecţioner al României, chiar dacă „Piţi" era căsătorit cu Maria Piţurcă, cea cu care are doi copii: Alex şi Claudia. Fosta balerină, născută în Lituania, s-a iubit pe ascuns cu cel care a fost jucător şi antrenor al Stelei. Ei s-au cunoscut în clubul Melody, iar relaţia lor s-a încheiat cu scandal. În 2012, Vica i-a deschis proces lui Piţurcă pentru recunoaşterea paternităţii fiului ei, Edan. Cea mai cunoscută amantă din România a spus tot despre relaţia de 16 ani cu un milionar însurat Vica s-a împăcat după o lungă perioadă cu Victor Piţurcă, iar copilul a ajuns să locuiască alături de tatăl lui. Fosta dansatoare este acum pasionată de numerologie şi anunţă că l-a ajutat pe „Piţi" de-a lungul carierei. Ea ar fi fost în spatele succesului cunoscutului milionar. „Eu când m-am cunoscut cu tatăl copilului, era un antrenor la o echipă mică. Când am venit în viața lui, el a crescut foarte mult profesional. Așa s-a întâmplat cu toți oamenii din viața mea. Când eram în viața lor, la un moment dat se schimbau lucrurile. Sa întâmplat chestia asta cu copilul. S-a născut copilul într-o familie în care tatăl avea familia lui, iar eu… era o situație foarte aiurea. Era o lecție pe care trebuia să o învăț, pentru ca mai târziu să îi învăț și eu pe alții, să le fiu exemplu. A fost ceva karmic. Pițurcă e născut tot pe 8 ca și mine. A fost o întâlnire karmică. Adică, voiam, nu voiam, asta era să fie. De ce am făcut copilul cu el? De ce am rămas eu în România? Edan este un copil foarte norocos, iar el s-a născut ca amândoi să învățăm ceva. Fix primii ani, el a stat cu mine, ca să îl învăț eu niște lucruri.

Ce a făcut karmic el? A plecat și m-a lăsat să învăț ceva. Eu, prin cifra mea, sunt foarte controlabilă, vreau să controlez tot timpul, nimic nu se mișcă fără mine. Pur și simplu din neant, de la 11 sau 12 ani, copilul meu s-a mutat la tatăl lui, că acolo se simte bine, pentru că avea nevoie de această aură a tatălui. E foarte interesant”, a spus Vica Blochina, potrivit click.ro.

Momentul în care cea mai cunoscută amantă din România s-a prăbuşit emoţional

Fosta balerină a vorbit despre clipele în care i-a spus lui Victor Piţurcă faptul că a rămas însărcinată. Cei doi au avut o relaţie extraconjugală de 16 ani şi au împreună un copil, pe Edan.

„După ce am rămas însărcinată şi i-am spus că o să am un copil, a fost în felul următor. Între noi nu mergea relaţia foarte bine. Eu am zis că este o binecuvântare de la Dumnezeu. Am zis că aşa a vrut Doamne-Doamne să aduc acest copil pe lume.

Şi când i-am povestit că voi avea un copil, în momentul ăla, toate lucrurile la noi s-au schimbat. La noi s-au schimbat lucrurile în foarte rău. În momentul ăla, nu mai aveam prieten, nu aveam tată, nu aveam iubit, nu aveam frate”, a spus Vica Blochina, într-un podcast. Edan locuieşte acum la tatăl lui, Victor Piţurcă. Celălalt băiat al fostului selecţioner, Alex, se înţelege de minune cu Edan. Victor Piţurcă mai are o fiică, pe Claudia, cu Maria Piţurcă.