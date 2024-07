Decizia radicală luată de Ilie Năstase, după ce fiica lui s-a fotografiat dezbrăcată pentru bani: "Asta vreau să știe!" - Antena Sport

S-a aflat care a fost decizia radicală luată de Ilie Năstase, după ce fiica lui s-a fotografiat dezbrăcată pentru bani. Fostul mare jucător de tenis a rupt tăcerea şi a spus totul despre Charlotte Năstase.

„Nasty” tocmai a împlinit 78 de ani şi a sărbătorit alături de familie. De la petrecerea care a avut loc pe litoral au lipsit copiii pe care Ilie îi are din mariajul cu Alexandra King, Charlotte şi Nicholas.

Decizia radicală luată de Ilie Năstase, după ce fiica lui s-a fotografiat dezbrăcată pentru bani

Charlotte ar fi încercat să îşi felicite tatăl, dar nu a reuşit să îl sune. A şi acuzat-o pe actuala soţie a lui Ilie Năstase, Ioana Năstase, că ar fi blocat-o pe telefon.

Fostul lider ATP a răbufnit şi a atacat-o în termeni duri chiar pe propria fiică. I-a explicat şi de ce nu vrea să mai audă de ea.

“Este incredibil ce poate să spună. Păi cum să umble Ioana la mine în telefon? Cum să o blocheze soția mea? Fabulos! Vreau să știe că eu, personal, am blocat-o. Așa că să stea liniștită, să nu mai arunce vina pe ea. Da, în urmă cu trei ani, când a apărut ea cu OnlyFans-ul sau dezbrăcată în poze, atunci am blocat-o. De atunci gata, nu mai am nicio treabă cu ea.