"Devoratoarea de fotbaliști", mai provocatoare ca niciodată! Românca a făcut show pe plajă, la 6 luni după nunta cu un milionar - Antena Sport

Galerie (53) Devoratoarea de fotbaliști", mai provocatoare ca niciodată Mădălina Pamfile, pe plajă / Colaj Instagram Mădălina Pamfile, cea care era supranumită „devoratoarea de fotbaliști", a fost fotografiată mai provocatoare ca niciodată. La 31 de ani, fosta asistentă TV a întors toate privile pe plajă. Ea a făcut show la şase luni după ce s-a căsătorit cu un milionar albanez. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Pamfile l-a exasperat, în trecut, pe Gigi Becali. Totul din cauza relaţiilor pe care le-ar fi avut cu mai mulţi jucători de la FCSB. Unul dintre ei a fost Gabi Matei. Mădălina Pamfile s-ar mai fi iubit cu Alexandru Maxim, Stefan Nikolic, Cristi Tănase, Claudiu Belu şi Cristian Daminuţă. „Devoratoarea de fotbaliști", mai provocatoare ca niciodată. Cum a fost fotografiată Mădălina Pamfile Mădălina Pamfile s-a aşezat la casa ei şi are doi copii. La începutul acestui an s-a căsătorit, în Dubai, cu bărbatul cu care este de mai mulţi ani într-o relaţie. Fosta asistentă continuă să fie una dintre cele mai frumoase femei din România (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). Ea tocmai a fost fotografiată de paparazzi pe plajă. „I-a pus pe toţi pe jar când şi-a făcut apariţia„, anunţă wowbiz.ro. Mădălina Pamfile are două fetiţe, dar a dezvăluit că şi-ar mai dori un copil.

„Am avut în plan să am și un băiețel, apoi am văzut la televizor părinți care aveau două fetițe și au făcut al treilea copil tot fetiță. Și mă gândeam ce o să se întâmple dacă voi păți și eu la fel. Normal că o voi iubi și pe a treia. Îmi doresc băiat, dar nu știu dacă se va întâmpla lucrul acesta.

Îmi doresc să le educ pe cele mici. Cea mică, Samira, încă e la o vârstă destul de grea, are 3 anișori. Încă nu poate să mă înțeleagă și să mă asculte. Mi-ar fi destul de greu să o iau acum iar de la capăt. Dar poate când vor fi fetițele mai mari.

Mă gândesc pe viitor la încă un copil, dar nu știu dacă m-aș apuca, iar de schimbat scutece când au fetele 6-7 ani. Dar nu zic nu, să vedem cum e psihicul meu. Să văd cum e situația în familia noastră și dacă avem răbdare, o luăm de la capăt”, a declarat Mădălina Pamfile, anul trecut, pentru fanatik.ro.

Mădălina Pamfile, schimb dur de replici cu Gigi Becali În urmă cu mai bine de un deceniu, Mădălina Pamfile s-a contrat cu Gigi Becali din cauza relaţiei pe care o avea cu Gabi Matei. Vedetei TV i se reproşase forma slabă a jucătorului care era atunci la FCSB. „Domnul Becali ar trebui să mă lase în pace. Nu trebuie să se ia de fotbalist pentru ce face în afara terenului. El trebuie judecat după evolutiile sale de acolo. Dânsul mă critică pentru job-ul de asistentă TV, că veneam la două noaptea de la muncă şi îi luam jucătorul cu japca. Nimic mai fals. Acum am şcoală, nu mai sunt asistentă, mă culc devreme”, a declarat atunci Mădălina Pamfile. În cele din urmă, relaţia ei cu Gabi Matei s-a încheiat. Mădălina l-a arătat cu degetul pe latifundiarul din Pipera pentru „ruptura” dintre ea şi fostul fundaş. Replica milionarului nu s-a lăsat mult aşteptată. „Ce treaba am eu cu Pamfile? Este o fată frumoasă şi atât. Dar eu zic să aibă grijă ce vorbeşte şi despre cine vorbeşte. Cu ce drept discută ea despre persoana mea? Eu n-am despărţit-o de nimeni şi nici nu m-am bagat în relaţia ei cu Gabi Matei. A fost alegerea lui, nu a mea. Nu pot să-i zic eu cu cine să umble. Dar ea ca fată… ţi se pare normal să se culce cu toţi? E normal ca Pamfile să se culce cu toţi? Să-i ia pe toţi la rand? Eu nu cred! Asta nu mai e decenţă„, răbufnise Becali.

