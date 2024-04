Dezvăluiri rare despre fiica lui Costel Corduneanu. Ce a "moştenit" de la tatăl său - Antena Sport

Ea este văduva lui Costel Corduneanu Mai mult decât atât, Graţiela Corduneanu fusese chiar plasată, în noiembrie 2022, sub control judiciar. Potrivit fanatik.ro, era cercetată pentru instigare la șantaj într-un dosar de cămătărie. Mai mari au fost problemele cu legea pe care le-a avut Costel Corduneanu, cel care a stat mai mulţi ani după gratii. (VEZI IMAGINI RARE CU VĂDUVA LUI COSTEL CORDUNEANU)

“Am făcut vreo șase ani de pușcărie, în total. Nu am făcut mult, dar îmi ajunge. Gata. Nu mai vreau. Am o vârstă. Eu vreau să mă apuc de scris, să ies din lumea asta. Vreau să scriu o carte despre viața mea, una despre justiție și una despre penitenciarele din România”, declarase Costel Corduneanu pentru sursa citată anterior.

În ultimele luni, problemele medicale ale lui Costel Corduneanu s-au agravat şi a fost nevoie de o operaţie la inimă. De doi ani se afla pe lista de transplant, dar nu se găsise niciun donator. Intervenţia chirurgicală se anunţase iniţial a fi una de succes.

”Costel nu este așa de grav, e adevărat, nu vă mint, a fost operat, dar totul decurge bine, este normal. Se recuperează încet, încet, e o operație de inimă, până la urmă. Toată lumea știe că era propus spre transplant de inimă, era pe listă de doi ani. Acum a ajuns în punctul în care trebuia să facă operația. Dar în niciun caz nu se zbate între viață și moarte”, declarase Graţiela Corduneanu.

Din păcate pentru fostul luptător, au apărut complicaţii după operaţie. Costel Corduneanu a suferit o hemoragie internă. Medicii au depus eforturi pentru a-i salva viaţa. Astăzi, 15 aprilie, au anunţat însă decesul.

A murit Costel Corduneanu Până să devină lider interlop, Costel Corduneanu a fost unul dintre cei mai valoroşi luptători ai României. Corduneanu a fost campion mondial la cadeţi şi a participat la două ediţii ale Jocurilor Olimpice, unde a ocupat locul 9 – Barcelona, 1992, respectiv locul 14 – Atlanta, 1996. În 1996, la JO de la Atlanta a participat și fratele lui, Gheorghe Corduneanu, care a ieșit al șaptelea la lupte libere, categoria 48 kg. El i-a cunoscut la Jocurile Olimpice pe Leonard Doroftei şi pe Laura Badea, cu care s-a şi împrietenit. În 2013, în perioada în care era preşedinte al Federaţiei Române de Box, Leonard Doroftei s-a fotografiat alături de cel care devenise un temut interlop. A urmat un val de critici, iar „Moşul” a venit cu explicaţii. „Eu îl cunosc ca sportiv, îl cunosc ca om care a luptat, care a avut rezultate. Atât pot eu spune despre Corduneanu. Ce spun alţii, sunt lucruri pe care le ştiu ei. Eu spun ce ştiu. Multe cantonamente le-am făcut împreună, ei cu luptele, noi cu boxul. Îl cunosc de peste douăzeci de ani. Avem amintiri frumoase, am fost la două Olimpiade împreună. Dacă am fost colegi să nu crezi că am fost împreună. Ne întâlneam mai seară de seară, pe holuri, pe la cantină sau mai stăteam de vorbă pe afară„, spunea Leonard Doroftei.

