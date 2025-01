Drama trăită de Vasile Ardeleanu în ultimii ani din viaţă. Soţia l-a părăsit şi a plecat la muncă în Italia - Antena Sport

Vasile Ardeleanu a murit la 50 de ani, dar momentul care i-a schimbat radical viaţa a avut loc în aprilie 1999, atunci când Marius Lăcătuş a avut o intrare criminală şi i-a rupt piciorul, una dintre cele mai dure imagini din istoria fotbalului românesc.

De atunci, Ardeleanu a întâmpinat probleme mari şi a pierdut toţi banii câştigaţi din fotbal. Mai mult, chiar dacă nu au divorţat, soţia l-a părăsit şi a plecat la muncă în Italia. Tatăl său a murit în 2010 şi el s-a mutat la sat pentru a avea grijă de mama sa.

Drama lui Vasile Ardeleanu

„Aaa, nu sunt divorțat, deși ne-am despărțit. Ea a plecat la muncă în Italia, dar să știi că vorbim destul de des. Mă mai sună, mă mai întreabă de una, de alta.

Ce pot să spun? Din păcate nu am avut copii… Nu s-a putut… Sau mai exact s-a putut, dar nu s-a vrut… Cam așa arată viața mea acum… Aici, la țară, cu mama, cu vecinii, cu ai mei.

Ce să mai aștept eu de la viață? Îmi văd de treaba mea. Vreau să am grijă de mama. Doar ea mi-a mai rămas. Tata s-a prăpădit în 2010, la cinci ani după ce m-am mutat aici cu ai mei. Am vândut tot în Bacău și am venit la Cârligi. Sunt deja 13 ani. Ce rapid trece totul”, a spus Ardeleanu, citat de fanatik.ro.