Femeia de afaceri celebră din România care a negociat direct cu Ion Ţiriac pentru un moft: "Îmi era şi ruşine" - Antena Sport

Ion Ţiriac, în timpul unui eveniment - Hepta Camelia Şucu, fosta soţie a lui Dan Şucu, patronul Rapidului, a dezvăluit cum a negociat direct cu Ion Ţiriac pentru un moft, un bolid de 200.000 de euro. Este vorba de un Mercedes AMG SLK 63. „Îmi era ruşine cu ea, făcea zgomot", a spus femeia de afaceri, care are o avere estimată la 55 de milioane de euro. Portofoliul său cuprinde afaceri în agricultură şi mobilier de lux. Camelia Şucu a cumpărat o maşină de la Ion Ţiriac „Am avut un Mercedes… am avut o mașină de care chiar am ținut si țin în continuare… este o mașină pentru care am negociat chiar cu domnul Ţiriac și domnul Ţiriac s-a ocupat să îmi vândă acea mașină. Un SLK 63 AMG, cu care îmi era rușine sa ies pe stradă…Făcea zgomot. Mie mi-au plăcut mașinile roșii, dar atrăgeau prea mult atenția și atunci nici eu nu sunt… îmi plac lucrurile importante, dar nu îmi place neapărat să le folosesc ca să atrag atenția asupra mea. Mie îmi place să fie folositoare, să le folosesc eu pe ele, nu ele să mă folosească pe mine, știi? Și aceasta a fost un gri (n.r. Mercedes SLK 63 AMG) pentru că această mașina era… dar îmi plăceau pe roșu și pe negru. Acum am un Porsche negru. Singura mașină", a spus Camelia Şucu, citată de iamsport.ro.

Camelia Şucu a dezvăluit motivul divorţului de Dan Şucu

Camelia Şucu a făcut mai multe dezvăluiri legate de divorţul de patronul Rapidului, Dan Şucu. Femeia de afaceri a spus că ea consideră că despărţirea s-a produs fiindcă au pus pe primul plan business-ul pe care îl aveau împreună şi au neglijat relaţia de cuplu.

„Foarte greu a fost. Deși divorțul nu vine brusc, există ruptură de mai mult timp. (…) Pot spune că aveam zile când plângeam de puteam face concurență sistemului de irigație. Așa este, am plâns mult. Această ruptură, am spus că nu am avut timp să mă gândesc pe plan personal pentru că am avut multe incendii de stins pe plan profesional. Era ziua și surpriza, n-a fost ușor. Dan era acționar majoritar, trebuia să îmi găsesc drumul spre negociere.

Prima propunere a fost să rămânem parteneri, dar nu a dorit. Atunci a trebuit să îmi găsesc o cale, în 2004, când noi de abia înțelesesem ce era un om de business și trebuia să învăţ să fac exit.

