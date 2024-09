Fiica de 20 de ani a lui Ilie Năstase şi-a făcut publică relaţia într-un mod uluitor! Cum arată iubitul ei şi reacţia mamei sale - Antena Sport

Fiica de 20 de ani a lui Ilie Năstase şi-a făcut publică relaţia într-un mod uluitor! Alessia Năstase a publicat o fotografie şocantă cu iubitul ei.

Amalia Năstase a reacţionat imediat, pe contul de Instagram al Alessiei Năstase. (IMAGINI CU ALESSIA NĂSTASE ÎN GALERIA FOTO)

„Mă cunoaşte lumea pe acolo…”, i-a transmis, într-un comentariu, Amalia Năstase fiicei sale, pe Instagram. „Oups”, i-a răspuns Alessia mamei sale, Amalia.

Postarea a adunat rapid sute de like-uri pe pagina de Instagram. „Aşa îi mai fac şi eu… când am un moment de slăbiciune”, a comentat un prieten al celor doi îndrăgostiţi.

Ilie Năstase are două fete din mariajul cu Amalia Năstase, Alessia şi Emma. Fostul lider ATP are 5 copii, doi fiind înfiaţi, din perioada mariajului cu Alexandra King, Nicholas şi Charlotte. Ilie Năstase mai are o fiică şi cu Dominique Garzia, Nathalie.