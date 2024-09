Gigi Becali nu s-a uitat la bani și i-a făcut un cadou uriaș lui Mihai Neșu! Ce i-a oferit patronul de la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali nu s-a uitat la bani și i-a făcut un cadou uriaș lui Mihai Neșu! FOTO: Antena Sport Gigi Becali nu s-a uitat la bani și i-a făcut un cadou uriaș lui Mihai Neșu! Patronul de la FCSB a sărit în ajutorul fostului jucător, ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ După accidentarea din perioada Utrecht, Mihai Neșu a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile. Acesta și-a dedicat viața ajutării copiilor cu dizabilități. Gigi Becali nu s-a uitat la bani și i-a făcut un cadou uriaș lui Mihai Neșu! Mihai Neșu a primit un microbuz special de la Gigi Becali, adaptat la problema acestuia. Practic, Neșu poate urca în vehicul, direct cu scaunul cu rotile. Informația a fost dezvăluită de Alexandru Boc, fost vicepreședinte al Ligii Profesioniste de fotbal. Acesta a transmis că se întâlnește des cu Mihai Neșu, care merge, în fiecare duminică, la biserică. „Eu mă văd des cu Mihai Neșu. În fiecare duminică, merge la biserică. Și-a găsit liniștea. Și cu el, și cu Ienei mă văd destul de des la Oradea. Reclamă

Cât a jucat la FCSB, a stat la mine, un an. Și Ogăraru a stat la mine. Are o voință ieșită din comun. Are o atmosferă plăcută în jurul lui. Toată lumea îl respectă.

I-a făcut Gigi Becali cadou un microbuz adaptat la condițiile actuale, să intre cu căruciorul în el”, a spus Alexandru Boc, la digisport.ro.

În momentul de față, Mihai Neșu are un proiect de suflet în România. Fostul jucător a sărit în ajutorul copiilor cu probleme neuromotorii și urmează să inaugureze în acest an „Complexul de recuperare Sfântul Nectarie”, din Oradea.

De câţi bani mai are nevoie Mihai Neşu pentru a-şi finaliza proiectul de suflet din România Sute de copii ar urma să fie trataţi, în fiecare zi, în centrul de recuperare al lui Mihai Neşu. De un milion de euro mai are nevoie fostul fotbalist al Stelei. „Mai avem câteva luni de muncă. Clădirea centrului de recuperare și cea pentru cazare sunt gata. Am început să pregătim actele pentru autorizație. Acum o să vedem, în funcție de cât de repede obținem actele și reușim să mobilăm, vom deschide. Un termen optimist ar fi 20 august, nu mai devreme. De la acea dată, oricând, început de septembrie, sfârșit de septembrie. Sper ca până în octombrie, cel târziu, să îi dăm drumul. (Câți copii ar putea fi tratați aici?) După calculele noastre, cam 30-40 de copii pe oră, în funcție de ce terapii vor face și de durata lor. Dar cam acesta va fi fluxul. Bineînțeles, după ce vom termina și zona de terapie cu cai, zona de terapie horticolă și cea senzorială. S-ar putea să reușim să terminăm cu un milion de euro. Să fie gata și clădirea a cincea, zona de echitație, ferma și locul de joacă pentru copii. Sper să ne încadrăm în această sumă pentru că am depășit cu mult bugetul față de ce credeam noi la început. Ajutorul principal e prin campanie de SMS. Cine trimite cuvântul „Cred” la 8844 donează 2 euro lunar și prin această campanie am reușit să strângem peste 3 milioane de euro, care reprezintă peste 60% din banii strânși, dacă nu și mai mult. În rest, donații de la firme. De la oameni de fotbal nu mai știu, poate doar dacă au donat anonim”, a declarat Mihai Neşu pentru gsp.ro.

