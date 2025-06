Miliardarul român a spus ce legătură are soacra lui cu numele companiei care i-a adus averea uriaşă! - Antena Sport

Dragoş Pavăl (59 de ani) a dezvăluit de la ce provine numele companiei Dedeman, care i-a transformat în miliardari pe el şi pe fratele lui, Adrian.

Dragoş şi Adrian Pavăl au devenit, recent, şi investitori în fotbal. Cei doi s-au implicat ca sponsori la clubul FC Bacău, care a promovat în Liga a 2-a.

Dragoş Pavăl a spus cum a ajuns iniţiala numelui soacrei să apară şi ea în numele companiei care l-a făcut celebru!

Compania Dedeman are o valoare de piaţă de circa 3 miliarde de euro. Dragoş Pavăl are o avere estimată de Forbes la 2.1 miliarde de dolari, în timp ce fratele lui, Adrian, are o avere de 1.4 miliarde de dolari.

„Îmi pregătisem nişte denumiri, dar erau deja luate. Cei de la registru mi-au spus să mă gândesc repede la ceva, să-mi pun numele, orice. Nu prea îmi plăcea treaba asta cu numele, dar stând acolo, la coadă, am încercat să compun ceva. Eu – Dragoş, soţia – Denise, fratele meu – Adrian. De-de-an. Nu suna bine. M-am gândit la soacră-mea, Margareta, şi am mai pus şi un M. Aşa a ieşit Dedeman”, a declarat Dragoş Pavăl, potrivit bzi.ro.

Dragoş Pavăl le-a cerut socrilor o sumă de bani şi o Dacie break pentru a porni afacerea care avea să îi transforme în miliardari pe el şi pe fratele lui, Adrian. Compania Dedeman a fost fondată în 1992. Fratele lui Dragoş Pavăl, Adrian, care muncise în Germania, a pus la bătaie 10.000 de mărci germane pentru ca cei doi să pornească afacerea.