De câţi bani mai are nevoie Mihai Neşu pentru a-şi finaliza proiectul de suflet din România: "Am depăşit cu mult bugetul!" - Antena Sport

Mihai Neşu, dezvăluiri dureroase la 13 ani după divorţ

Mihai Neşu a găsit puterea să vină cu dezvăluiri dureroase, la 13 ani după divorţ. Fostul internaţional român a trecut prin clipe teribile după accidentul suferit la un antrenament al lui Utrecht. A suferit o accidentare gravă care a fost la un pas să îi fie fatală, iar la scurt timp distanţă s-a despărţit şi de soţia lui.

Cumplitul accident pe care l-a suferit, pe 10 mai 2011, i-a schimbat total viaţa lui Neşu. Acesta a trecut prin mai multe intervenţii chirurgicale şi a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile. Au fost momente de coşmar pentru fostul fundaş al FCSB-ului. Mihai Neşu şi Maria s-au despărţit la scurt timp după cumplitul accident din 2011. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO CU FOSTA SOŢIE A LUI NEŞU).

„Ea a fost alături de mine la spital, nu s-a întâmplat aşa cum s-a scris în ziar. Şi eu poate am greşit, trebuia poate să o apăr la început. Atunci nu mai escaladau atâtea ştiri. Relaţia noastră s-a stricat, sau a ‘murit’, pur şi simplu din cauza greutăţii noastre de a face faţă accidentului. Eu am depus şi actele de divorţ!

(Cât de greu ţi-a fost să iei această decizie?) Nu a fost uşor, dar aşa am simţit atunci. Aşa am gândit că e soluţia cea mai bună pentru amândoi. Mie îmi este greu să împovărez oamenii din jurul meu cu accidentul meu. Poate şi asta a fost un lucru hotărâtor în decizia de atunci. Nu am mai povestit la nimeni despre această problemă. Sper ca şi Maria, dacă se uită, să mă ierte… şi familia ei, pentru felul cum am gestionat eu atunci situaţia. Atât am putut noi gestiona atunci situaţia„, a declarat Mihai Neşu pentru antenastars.ro.

Mihai Neşu a ajuns la FCSB (n.r echipa se numea Steaua la vremea respectivă) în anul 2001. El a evoluat la formaţia roş-albastră până în 2008, atunci când s-a transferat în Olanda, la Utrecht. Fostul fundaş stângă, poreclit Bichonul, a făcut parte din echipa lui Cosmin Olăroiu care a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în sezonul 2005/06. În primul său sezon la Utrecht, el a fost desemnat cel mai bun fundaş stânga din Eredivisie.

Mihai Neşu, care are 8 selecţii la echipa naţională a României, are 111 meciuri la FCSB şi 104 meciuri la Utrecht.