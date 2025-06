Ce s-a ales de singura femeie cu care Ion Țiriac a fost căsătorit. Cu ce se poate ocupa în prezent - Antena Sport

S-au aflat detalii despre singura femeie cu care Ion Țiriac a fost căsătorit. Erika Braedt, ajunsă la 80 de ani, a fost soția miliardarului român timp de doi ani, între 1963 și 1965.

Femeia s-a recăsătorit, după mariajul încheiat cu Ion Țiriac. Erika Braedt locuiește în prezent în Germania, la Stuttgart, alături de soțul ei.

Ce s-a ales de singura femeie cu care Ion Țiriac a fost căsătorit

Erika Braedt era handbalistă la Știința București în momentul în care s-a căsătorit cu Ion Țiriac. Ea a ales să rămână în România, alături de miliardarul român, deși familia ei a emigrat în Germania.

Recent, Ion Țiriac a făcut dezvăluiri unice despre femeia care l-a dus în fața altarului. Miliardarul român a declarat că a rămas în relații excelente cu Erika Braedt, cea care în prezent este profesoară de sport.

“Eu m-am însurat la 20 de ani, am divorţat la 22 de ani, am învâţat lecţia şi am terminat. Am fost o singură dată însurat, cu Erika Braedt. E prietena mea şi acum.