În ce îşi investeşte averea cea mai cunoscută amantă din România. A plătit chiar şi 3.500 de euro dintr-un foc - Antena Sport

Galerie (46) În ce îşi investeşte averea cea mai cunoscută amantă din România Vica Blochina şi-a găsit o nouă pasiune / Instagram S-a aflat în ce îşi investeşte averea cea mai cunoscută amantă din România. Fosta balerină Vica Blochina are apariţii tot mai rare la TV şi şi-a găsit o nouă pasiune. Vedeta care va împlini 49 de ani în luna august s-a reorientat. Vica a avut 16 ani o relaţie cu fostul selecționer al naționalei României, Victor Piţurcă, chiar dacă acesta era căsătorit. Ea şi-a încercat norocul cu mai multe afaceri şi a avut succes. A dat lovitura cu o colaborare cu mai multe fabrici, prin care le promovează produsele pe reţelele sociale. În ce îşi investeşte averea cea mai cunoscută amantă din România În acest an a dezvăluit că şi-a descoperit pasiunea pentru numerologie şi ia lecţii de la specialişti din Rusia. Pentru un curs plăteşte chiar şi 3.500 de euro dintr-un foc. „În studiu. Învăț foarte mult. Pentru mine, școala, acum, în momentul de față, este cel mai important lucru, adică practic, cursurile pe care le fac și școala sunt destul de costisitoare, adică un curs ajunge la 3.500 de euro și eu le fac nonstop, adică termin unul și fac altul și într-adevăr, foarte mulți bani investesc în cursuri. Eu fac psihologie numerologie. Învăț în fiecare zi, am temele în fiecare zi„, spunea Vica, luna trecută, la antenastars.ro.

Vica a început acum să predea cursuri şi îi învaţă pe doritori cum să facă bani, cu ajutorul numerologiei.

Ce avere a adunat Vica Blochina

În ultimii ani au apărut zvonuri că Vica ar avea probleme cu banii şi că exista riscul să fie evacuată din apartamentul primit de la Victor Piţură. Ea a negat vehement şi a dezvăluit că şi-a investit banii în mai multe locuințe și terenuri. A lăsat de înţeles că are o avere uriaşă!

„Apartamentul costă 300.000 euro, dacă într-adevăr ar fi fost adevărat că m-au evacuat din el, am familie și prieteni. Plus că mai am încă trei apartamente, în afară de acesta și vreo zece terenuri„, declara Vica Blochina pentru cancan.ro.

Apartamentul în care locuieşte Vica are o suprafaţă de 125 mp, trei camere şi două balcoane. Este poziţionat în centrul Capitalei şi are o valoare uriaşă. Victor Pițurcă și Vica Blochina s-au întâlnit pe vremea când fosta balerină avea 20 de ani. După ce au ținut relația secretă timp de 16 ani, Vica l-a dat în judecată pe „Piţi” pentru recunoaşterea paternităţii. Dacă iniţial primea o pensie alimentară de 9.000 de euro de la Victor Piţurcă, suma a scăzut la „doar” 1500 de euro după ce Edan s-a mutat cu tatăl lui.